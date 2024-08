Repescagem Masterchef 2024: quem voltou para o programa?

Nesta terça-feira, 27 de agosto, não teve quem saiu do Masterchef, mas sim "quem voltou?". O episódio contou com uma repescagem, o que significa a volta de alguém que tinha sido eliminado. Andreia e Larissa conquistaram suas vagas após muito suor e segue viva na disputa do talent show. Veja como foi.

Quem voltou na repescagem do Masterchef?

Os eliminados do Masterchef voltaram à cozinha nesta terça-feira em um bisca de uma nova vaga da competição, e para isso eles precisaram preparar um Brunch e ainda enfrentaram uma "batalha naval.

Na segunda prova, os participantes tiveram que fazer um prato autoral, e o grau de dificuldade aumentou para alguns com uma partida de batalha naval. Isso porque, a brincadeira podia tirar até 15 minutos de prova.

Apesar do desafio, o resultado surpreendeu os chefes, em especial Andreia, que recebeu sua passagem para voltar ao Masterchef. Em seguida, Érick Jacquin anunciou que Larissa também esta de volta ao jogo.

Quem já foi eliminado em 2024?

Até agora, 13 participantes já foram eliminados.

1ª eliminada: Rafaela

4º Riad

5º José Jefferson

6º Thais

7º Renata

8º: Thaissa

9º: Juan

10º: Karine

11º: Larissa - voltou

12: Andreia - voltou

13: Alzileide

O próximo episódio será na terça-feira, dia 3 de setembro. O MasterChef Brasil tem apresentação de Ana Paula Padrão e é exibido às terças-feiras às 22h30 (de Brasília) na Band TV. O programa é transmitido simultaneamente pela internet, no band.com.br e em Bandplay.