Resumo da novela Pantanal: o que vai rolar até sábado (25/6)

O resumo da novela Pantanal mostra que essa semana será cheia de intrigas entre os personagens e mais emoções. Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) vão ter um grande confronto e a menina-onça vai atirar no amado. Além disso, Marcelo (Lucas Leto) descobrirá parentesco com Guta (Julia Dalavia).

Marcelo descobre que Guta é sua irmã – Resumo da novela Pantanal

Se lembra de quando Guta e Marcelo se conheceram em uma festa e se apaixonaram? Pois bem, no capítulo de segunda-feira (20), o rapaz descobrirá que a moça é sua meia-irmã, de acordo com o Resumo da novela Pantanal.

Ele ouvirá uma conversa entre Tenório (Murilo Benício) e Zuleica (Aline Borges). “Tudo que eu menos preciso é do Marcelo lá em casa, pra Bruaca me infernizar ainda mais”, dirá Tenório. “Quem sabe se a gente contasse a ele a verdade”, sugerirá Zuleica.

Enquanto isso, o rapaz estará escondido atrás da porta. “Ele não vai! Se ele desconfiar que aquela Guta que deixou ele plantado na porta do motel é a minha Guta, Zuleica, a nossa vida vai ser um inferno”, dirá Tenório.

Guta descobrirá caso de Maria Bruaca – Resumo da novela Pantanal

No capítulo desta segunda-feira (20), Alcides (Juliano Cazarré) correrá risco de demissão. Isso porque Guta vai descobrir que o peão e sua mãe estão tendo um caso e pensará em mandar o funcionário embora enquanto seu pai está viajando.

“Ela é uma mulher casada! E o marido dela é o seu patrão!”, dirá a jovem. “E o meu pai, quando voltar de viagem, não vai gostar nada de descobrir que você e a minha mãe estão tendo um caso!”

Alcides até vai tentar negar, mas Guta não cairá na mentira. No capítulo de terça, o peão irá pedir por um emprego na fazenda José Leôncio.

Juma atira em Jove – Resumo da novela Pantanal

Juma vai ficar cada vez mais furiosa com Jove e romance dos dois está cada dia mais próximo do fim. No capítulo de quarta-feira (22), o rapaz vai voltar de viagem depois de ter embarcado com o pai para ir conhecer as outras fazendas do rei do gado.

Na volta, ele irá reencontrar Juma, mas o clima entre o casal não vai estar nada bom. Os pombinhos vão ter uma grande discussão, que acarretará com a menina-onça atirando nos pés do amado para fazer com que ele vá embora da tapera. A protagonista voltará a viver sozinha no local onde morava com sua mãe.

Irma tenta convencer Mariana a ir para o Pantanal

Mariana (Selma Egrei) volta a aparecer em Pantanal nesta semana. No capítulo de quinta-feira, Ide acordo com o Resumo da novela Pantanal, rma (Camila Morgado) vai pedir para Jove tentar convencer a avó a ir morar na região pantaneira junto com eles – a mulher tem se queixado sobre se sentir sozinha na mansão dos Novaes após a filha e o neto terem se mudado.

A ruiva também vai contar para a mãe sobre as mudanças de Jove, que agora é um verdadeiro peão, sabe pilotar aeronaves e se prepara para assumir os negócios do pai.

No entanto, no capítulo de sexta, ela irá recusar o convite feito pela filha. Apesar da recusa, na semana seguinte a avó de Jove irá ceder e embarcará junto com Zaquieu (Silvero Pereira) rumo à fazenda.

Tadeu descobrirá que não é filho de José Leôncio

A data exata em que a cena irá ao ar ainda não foi divulgada pela Globo, mas deve ser exibida ainda nesta semana. Filó (Dira Paes) irá confessar para Tadeu (José Loreto) que ele não é filho de Zé Leôncio.

Tudo vai começar quando Guta plantar essa dúvida durante uma discussão familiar – ela irá dizer que o rapaz não se parece com o fazendeiro.

Será então que Tadeu irá cobrar explicações, e Filó dirá: “Eu nunca lhe menti em toda minha vida, filho!”

“Eu sô filho do pai ou num sô, mãe? Eu quero sabê a verdade!”, insistirá Tadeu. “Se ocê qué a verdade, Tadeu… A verdade é que ocê num é filho dele! Mas ocê sarvô a vida dele!” , entregará ela. “Porque o teu pai tinha perdido a vontade de vivê quâno a dona Madalena levô o Joventino daqui. Foi só por isso que eu confessei que ocê era filho dele…”, explicará.

