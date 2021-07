Resumo de hoje da novela Salve-se Quem Puder, segunda-feira (12/07)

A trama de Daniel Ortiz entre em sua última semana. Nos próximos episódios, o público vai descobrir o que vai acontecer com Kyra (Vitória Strada), Alexia (Deborah Secco) e Luna (Juliana Paiva). Confira o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira no resumo de hoje da novela Salve-se Quem Puder. As informações foram publicadas pelo Gshow.

Segunda-feira, 12 de julho – Resumo Salve-se Quem Puder

Na última segunda-feira da novela, Alexia é sequestrada por Dominique (Guilhermina Guinle) com a ajuda de Edu. Gael ajuda Úrsula. Hugo arma um plano contra Helena e Luna.

Zezinho entrega à Consulesa as fotos dos documentos de Dominique. Em uma conversa com Dominique, Edu tenta convencer a vilã de que Renzo deve ser morto. Luna e Helena são perseguidas por Hugo no Empório.

Quando termina a novela?

Salve-se Quem Puder é a única novela inédita sendo exibida atualmente na Rede Globo. A trama termina na próxima sexta-feira, 16 de julho. Após o término do folhetim de Daniel Ortiz, a emissora vai exibir uma edição especial de Pega Pega, novela de Claudia Souto exibida em 2017.

Nesta segunda-feira, Salve-se Quem Puder vai ao ar às 19h40, horário de Brasília, segundo a programação oficial da emissora. Para assistir, basta sintonizar no canal no horário indicado.

Quem não conseguir assistir pela TV, pode optar por acompanhar a novela pelo GloboPlay. O sinal ao vivo é liberado mediante cadastro gratuito na plataforma. É só clicar em “Agora na TV”.

Os capítulos também ficam salvos na plataforma. Para ter acesso, é necessário ser assinante de um dos planos pagos. O mais acessível tem o custo de R$22,90 por mês.

Relembre o que aconteceu no capítulo de 10/07 e prepare-se para a última semana: