Resumo de Laços de Família: capítulos de 22/02 a 26/02

Leia os capítulos do resumo de Laços de Família de 22 a 26 de janeiro, novela do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Escrita por Manoel Carlos, a trama é protagonizada por Vera Fisher (Helena) e mostra o amor incondicional de uma mãe pela filha.

Resumo de Laços de Família – segunda-feira, 22/21

Íris cobra satisfações de Helena, implora que ela negue ter dormido com Pedro. Helena não a convence de que passaram a noite apenas conversando. Íris xinga Helena, que acaba expulsando-a para fora de casa. Pedro e Cíntia evitam falar sobre a visita de Helena. Capitu sai com Orlando. Íris vai à livraria. Pedro fica furioso ao saber que Íris procurou Helena. Orlando dá as chaves do apartamento a Capitu, concorda com as condições impostas por ela: que Simone vá morar junto e que Orlando não a toque quando Bruno estiver em casa. Íris avisa Miguel que Helena o trai com Pedro.

Miguel discute com Íris. Clara se insinua para Fred. Capitu prepara sua mudança. Paschoal não consegue convencê-la a desistir da ideia, fica profundamente triste. Clara avisa Fred que Capitu se mudou. Camila tenta descobrir o que está acontecendo com Helena. Helena não tem coragem de falar com Miguel. Pedro proíbe Íris de continuar dormindo na casa dele. Danilo se oferece para ser padrinho do filho que Rita espera. Capitu não se ilude com Orlando: tem certeza de que ele não vai se separar da mulher. Simone a aconselha a tirar o máximo proveito da situação. Miguel vai à casa de Helena.

Capítulo de terça-feira, 23 de janeiro

Helena termina com Miguel, avisa que precisa resolver uma pendência do passado com Pedro. Miguel confessa que pretendia ter um filho com Helena. Íris não aceita ter de dormir no alojamento, está decidida a falar com Alma. Viriato se queixa de Yvete. Miguel avisa a família que ele e Helena não têm mais nada. Paschoal fica arrasado com a mudança de Bruninho. Pedro procura Helena, a beija. Camila fica feliz com a visita de Pedro. Rita desaparece, Alma manda que a encontrem e tragam de volta. Estela percebe o nervosismo de Danilo. Rita confessa que está grávida de Danilo.

Rita pede perdão a Alma, conta como tudo aconteceu. Alma a faz confirmar na frente de Danilo. Camila se consulta com César e conversa com Marcela, menina que também tem leucemia. Danilo tenta negar, mas Alma tem certeza que ele é o pai da criança. Alma esbofeteia Danilo, o põe para fora de casa. Helena acha que está grávida. Edu e Estela confortam Alma. Danilo se hospeda em um hotel. Pedro manda uma caixa com lembranças do passado para Helena. Íris volta a dormir na casa de Pedro. Alma manda Rita embora, garante que Danilo vai reconhecer a criança. Romeu visita Cíntia. Rita faz uma ultra-sonografia: está grávida de gêmeos.

Capítulo de quarta-feira, 24 de janeiro

No resumo de Laços de Família, Alma fica deslumbrada ao saber que Rita espera gêmeos. Rodrigo liga para Alma. Pedro procura Cíntia: o cavalo de Íris está doente. Danilo sente falta de Alma. Estela avisa que ele vai ser pai de gêmeos. Cíntia examina o cavalo, Íris a agride. Alma lembra do choro de dois bebês, os vê logo após o nascimento. Alma pede que Rita fique até o bebês nascerem. A menstruação de Helena atrasa, ela compra um teste de gravidez. Capitu cruza com Fred na portaria do edifício, mas o motorista de Orlando impede que eles se falem. Camila se sente mal. Helena faz o teste, mostra o resultado para Yvete: positivo.

Pedro chega à clínica de Helena na hora em que ela e Yvete comemoram a notícia da gravidez. Fred vê Capitu no carro de Orlando e os dois trocam olhares apaixonados. Helena conta ao médico que está grávida. Pedro procura Helena na casa dela. Miguel chora nos braços de Ciça. Helena conta a Camila que terminou com Miguel. Pedro ouve e fica exultante. Fred sequestra Capitu.

Capítulo de quinta-feira, 25 de janeiro

Fred e Capitu se cruzam na rua. Ele quase é atropelado. Pedro faz compras na livraria de Miguel. Helena decide que Fred será o primeiro a saber de tudo; conta com a ajuda dele para enfrentar a situação. Alma sofre com a traição de Danilo e desabafa com Glória: não sabe viver separada. Cíntia cuida do cavalo, avisa que se um dia ele não conseguir ficar em pé terá de ser sacrificado. Íris sofre com a doença de Vilão. Helena não consegue fugir de Pedro. Pedro gosta de saber que Helena e Miguel terminaram. Clara faz um bolo para Fred. Fred encontra Capitu no shopping, a arrasta para o seu carro.

Paschoal pede que Helena convença Capitu a voltar para casa. Fred e Capitu se beijam, ele pede que ela se livre de Orlando. Cíntia recusa o convite de Pedro para saírem juntos. Edu leva alguns amigos para visitarem Camila. Capitu pega um táxi de volta e deixa Fred sozinho. Orlando toma satisfações com Capitu, avisa que não perdoará uma traição. Danilo telefona para Alma, Noêmia o despacha. Alma desabafa com Glória, conta que teve um casal de gêmeos que morreram 20 dias após o nascimento. Rachel e Viriato reclamam que Yvete vive de segredinhos com Helena. Edu ouve Alma confessar que as crianças que perdeu eram seus com o pai de Edu e Estela.

Resumo de Laços de Família – sexta-feira, 26 de janeiro

Edu exige uma explicação da tia. Cíntia avisa Pedro que não quer ser a segunda opção dele. Alma conta toda a história do seu relacionamento com o pai de Edu. Os dois se abraçam, emocionados. Edu conversa com Estela, pede que apoie Alma.

Helena sente saudade de Miguel. Alex avisa que não sente mais ciúme de Cíntia. Alma garante que não houve traição: o caso com o pai de Estela e Edu aconteceu antes do casamento dele com a sua irmã. Romeu avisa que não perdeu as esperanças de conquistar Cíntia. Pedro diz à Cíntia que ela não é substituta de ninguém. Capitu confessa que não consegue esquecer Fred.

Helena diz a Fred que Camila é filha de Pedro. A esteticista conta toda a história de seu romance com Pedro, comunica que está grávida e o filho que vai nascer pode salvar a vida de Camila. Fred abraça a mãe, promete ajudá-la.

Íris conversa com Pedro e diz que sabe que ele ainda é apaixonado por Helena. Rachel quer um irmão, nem que seja adotado. Capitu é vigiada pela empregada. Camila volta para o hospital. O médico explica a Camila tudo sobre transplante de medula. Ema fica decepcionada ao saber que Orlando não está morando com Capitu. Camila vai ao quarto de Marcela, que também tem leucemia e está deprimida com a queda dos cabelos. Marcela pede que Camila corte os seus cabelos.

