Resumo de Vale Tudo de quinta-feira, 9 de outubro

Nesta quarta-feira, dia 8 de outubro, a novela Vale Tudo promete fortes emoções! No capítulo de hoje, de acordo com o resumo divulgado pela TV Globo, os suspeitos do crime se encontram na delegacia para prestar depoimento.

O resumo da novela Vale Tudo de quinta-feira, 9, mostra os suspeitos contando suas versões do crime. Todos eles dizem não ter matado Odete Roitman, mas revelam suas intenções com a ex-dona da TCA. Marco Aurélio, por exemplo, deve contar que a bilionária tentou matá-lo duas vezes e os dois estavam vivendo em uma queda de braço.

A volta de Leonardo e a revelação de que Odete sabia que o filho estava vivo deixou Heleninha e Celina revoltadas. Toda a história será dita ao delegado, mas ambas devem negar que apertaram o gatilho da arma.

As digitais encontradas na arma do crime deixarão a investigação ainda mais tensa.

Aliás, Odete morreu mesmo?

Como assistir a novela da TV Globo online de graça?

A plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. Acesse o site www.globoplay.com pelo celular, computador ou tablet e em seguida clique no ícone de “Agora na TV”, localizado no menu superior escrito em branco. Esta é a opção para acompanhar de graça e ao vivo o canal da Globo.

Quando clicar, aparecerá a seguinte mensagem: Assista agora. Em seguida, uma mensagem pedirá o e-mail de usuário e a senha na Conta Globo. Daí, basta criar uma conta no site de graça, ou até mesmo se conectar através do Facebook ou Google.

A partir daí, é só aproveitar e curtir o sinal ao vivo e em tempo real da Rede Globo tanto pelo celular ou pelo computador, como preferir.

Lembrando que o GloboPlay também está disponível como aplicativo pelo celular. É só acessar a loja de aplicativos Google Play e Apple Store, procurar pelo nome do streaming e entrar com o e-mail cadastrado no portal da Globo. Pelo navegador do celular também é possível.