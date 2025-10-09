Cinema & TV

Resumo de Vale Tudo de quinta-feira, 9 de outubro

Suspeitos prestam depoimento

Escrito por Anny Malagolini
resumo vale tudo Foto: Globo

Nesta quarta-feira, dia 8 de outubro, a novela Vale Tudo promete fortes emoções! No capítulo de hoje, de acordo com o resumo divulgado pela TV Globo, os suspeitos do crime se encontram na delegacia para prestar depoimento.

Veja o resumo de Vale Tudo hoje

O resumo da novela Vale Tudo de quinta-feira, 9, mostra os suspeitos contando suas versões do crime. Todos eles dizem não ter matado Odete Roitman, mas revelam suas intenções com a ex-dona da TCA. Marco Aurélio, por exemplo, deve contar que a bilionária tentou matá-lo duas vezes e os dois estavam vivendo em uma queda de braço.

A volta de Leonardo e a revelação de que Odete sabia que o filho estava vivo deixou Heleninha e Celina revoltadas. Toda a história será dita ao delegado, mas ambas devem negar que apertaram o gatilho da arma.

As digitais encontradas na arma do crime deixarão a investigação ainda mais tensa.

Aliás, Odete morreu mesmo?

Como assistir a novela da TV Globo online de graça?

A plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. Acesse o site www.globoplay.com pelo celular, computador ou tablet e em seguida clique no ícone de “Agora na TV”, localizado no menu superior escrito em branco. Esta é a opção para acompanhar de graça e ao vivo o canal da Globo.

Quando clicar, aparecerá a seguinte mensagem: Assista agora. Em seguida, uma mensagem pedirá o e-mail de usuário e a senha na Conta Globo. Daí, basta criar uma conta no site de graça, ou até mesmo se conectar através do Facebook ou Google.

A partir daí, é só aproveitar e curtir o sinal ao vivo e em tempo real da Rede Globo tanto pelo celular ou pelo computador, como preferir.

Lembrando que o GloboPlay também está disponível como aplicativo pelo celular. É só acessar a loja de aplicativos Google Play e Apple Store, procurar pelo nome do streaming e entrar com o e-mail cadastrado no portal da Globo. Pelo navegador do celular também é possível.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Nise matou Odete Roitman em Vale Tudo?

Sem Augusto, Paola de Terra Nostra fica com quem no final?

Resumo de Vale Tudo hoje tem enterro de Odete Roitman (08/10)

Quando descobre quem matou Odete Roitman em Vale Tudo?

Como foi a morte de Odete Roitman e como assistir a reprise

Confira que horas é a morte de Odete Roitman em Vale Tudo hoje

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes