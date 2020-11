A notícia de Matthew Perry sobre a reunião de “Friends” deixaram vários fãs da série muito animados.

O ator anunciou na quinta-feira (12) no Twitter que o tão aguardado especial da reunião de “Friends” estreia em março de 2021 na HBO Max.

Contudo, os atores do elenco, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Courteney Cox e Lisa Kudrow, ainda não comentaram a notícia.

“Reunião de Friends sendo remarcada para o início de março. Parece que temos um ano agitado chegando. E é assim que eu gosto!”, escreveu o ator.

Em agosto, a reunião foi adiada por causa da pandemia do coronavírus, depois que originalmente deveria ser gravada em abril e ir ao ar em maio.

Especial da reunião de “Friends”

Marta Kauffman, a co-criadora do programa, disse anteriormente ao Entertainment Tonight que queria esperar para gravar o especial porque queria que um público ao vivo pudesse comparecer.

Assim, “todos nós queremos que aconteça. Só temos que esperar até que seja seguro. Afinal, este é um show que não tem roteiro, mas é assim que o show funciona – vamos precisar de uma audiência ao vivo. Mesmo se distanciarmos socialmente esse público ao vivo, é realmente uma grande parte que ‘Friends‘ é… Não podemos fazer isso sem eles”, disse ela em agosto.

“Todos estão envolvidos e estamos apenas esperando o momento em que nos sentiremos conectados para trazer uma audiência ao vivo”.

A princípio, o especial foi anunciado em fevereiro com todo o elenco e o produtor executivo.

“As estrelas da série Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer irão retornar ao palco original da comédia icônica, no estúdio Warner Bros. em Burbank para uma celebração do amado show,” disse à Fox News na época.

“O especial improvisado da reunião do elenco, junto com todos os 236 episódios da série vencedora do Emmy, estará disponível para assinantes no lançamento do HBO Max”.

“Friends” teve 10 temporadas exibidas em 1994 a 2004 na NBC.