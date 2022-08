Sabá em Mar do Sertão será político corrupto e ator conta inspiração

O ator e humorista Welder Rodrigues, conhecido do público do Zorra Total, encarna seu primeiro papel na telematurgia como um político para lá de desonesto. A partir do dia 22 de agosto, o artista que viverá o prefeito Sabá em Mar do Sertão explicou em coletiva de imprensa qual foi a fonte de inspiração para o personagem.

Welder adiantou que o personagem ganhou influência de muitos políticos da vida real, mas o ator não citou nomes e brincou que não quer fazer a Globo arcar com os custos de um processo em pleno ano eleitoral. “A gente que é de Brasília respira muito política“, explicou o ator, que nasceu no Distrito Federal.

Quem é Sabá em Mar do Sertão

Sabá em Mar do Sertão é o prefeito da cidade de Canta Pedra, lugar em que se passa a trama da novela. Vilão, Sabá Bodó é um político corrupto que tem duas grandes ambições na vida: dinheiro e se manter no poder. O personagem de Welder Rodrigues é casado com Nivalda (Titina Medeiros) e pai de Jessilane (Giovanna Figueiredo), e vive em conflito com a protagonista Candoca (Isadora Cruz), que está sempre atenta as injustiças que acontecem na cidade.

O personagem de Welder Rodrigues terá várias momentos com Eudoro Cidão, interpretado por Érico Brás, que é dono do jornal local de Canta Pedra. O político terá interesse em estar próximo da imprensa.

De acordo com o global, o personagem traz um trágico humor para a trama, por representar um tipo de pessoa cara de pau e com coragem de fazer os maiores tipos de absurdos. “É engraçado se você parar para pensar”, comentou.

Sobre a comédia presente na trama, o ator Érico Brás, que contracena com Welder, disse que Mar do Sertão discute temas importantes em uma novela gostosa e leve de assistir. “Faz tempo que não tem uma novela tão alegre”, comentou.

Primeira novela

Sabá em Mar do Sertão é o primeiro papel de Welder em uma novela. Até então, o ator já havia relatado que não tinha interesse em estar em um folhetim, porém, mudou de ideia quando foi chamado para a obra de Mário Teixeira. Durante o papo com a imprensa, o ator revelou que havia dito que nunca estaria em uma novela, pois não achava que tinha a capacidade técnica para tal.

Para aceitar o trabalho como Sabá em Mar do Sertão, Welder brincou que foi seduzido pelo diretor artístico da produção, Allan Fiterman, e assim acabou ingressando no projeto.

Natural de Brasília, sobre o sotaque nordestino que precisou empregar ao personagem, Welder disse que deu carta branca a todos os colegas de elenco para que o corrigissem, mesmo em cena, caso fosse preciso apontar possíveis erros em sua fala.

Carreira na Globo

No Grupo Globo, Welder pôde ser visto nos últimos anos em alguns dos principais programas de humor da casa, como o Tá no Ar: A TV na TV, que ficou nas telinhas de 2015 a 2018. Pouco antes disso, ele esteve em Planeta B, que era exibido no canal Multishow.

O ator também fez sucesso no Zorra Total, que foi repaginado nos últimos tempos, pouco antes de ser encerrado após anos de transmissão nas telinhas da emissora. Nos palcos, o brasiliense de 52 anos faz parte do grupo de comédia Os Melhores do Mundo.

Você consegue assistir algumas apresentações da companhia de comédia do ator no canal oficial do grupo no Youtube:

