Candoca Mar do Sertão: quem é a atriz Isadora Cruz?

A atriz Isadora Cruz vive o sonho de qualquer artista e vai ser a mocinha da próxima trama inédita da TV Globo, que vai ao ar a partir do dia 22 de agosto. Intérprete de Candoca Mar do Sertão, a artista vai estrelar a faixa das 18h, que marca sua estreia como protagonista de um folhetim. Até hoje, a paraibana atuou em apenas uma novela e agora marcará as telinhas ao ser par romântico do veterano Sérgio Guizé.

Quem é Isadora Cruz, protagonista da próxima novela das 6

A Candoca Mar do Sertão é natural de João Pessoa, capital da Paraíba, e está com 24 anos de idade. Quando ainda era criança, a famosa se mudou com a família para Miami, nos Estados Unidos. Foi por lá que ela teve seu primeiro contato com a vida artística e passou a estudar balé. Em 2002, ela retornou para seu estado de origem e passou a estudar outros tipos de dança, como jazz.

Quando chegou na adolescência, aos 16 anos, ela se mudou para o exterior novamente. Desta vez, ela foi morar em Paris, capital da França, e passou a estudar cinema, o que iniciou sua carreira de atriz. Até ser selecionada para a próxima novela das 6, Isadora estava morando em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos.

O primeiro trabalho de Isadora nas telas da Globo aconteceu em 2016, quando a paraibana atuou na novela Haja Coração. Depois disso, a atriz se dividiu entre projetos nacionais e internacionais. Ela atuou nos curtas Looking for Jude, Record e Thanks For Sharing em 2018. Em 2020, esteve no filme holândes Men at Work – Miami. e no ano seguinte, atuou no norte-americano The Mad Hatter (no Brasil O Chapeleiro do Mal). Agora em 2022, ela interpreta Candoca Mar do Sertão.

Segundo o site oficial da Globo, Isadora também é apaixonada por fotografia e além da vida de atriz, a famosa pensa em no futuro seguir carreira na direção de fotografia. Isadora também trabalha com projetos sociais, ela é voluntária da ONG Milagre Sertão, voltada para ajudar famílias carentes da Paraíba desde 2013.

Relembre – Quem foi Cris em Haja Coração, primeira novela de Isadora

Ainda desconhecida do grande público, a aparição de Isadora nas telas da Globo não havia sido grande até então. Agora Candoca Mar do Sertão, Isadora Cruz interpretou Cris na novela Haja Coração, sua estreia nas telinhas da emissora, em 2016. A moça era filha de Vitória (Betty Gofman) e irmã de Felipe (Marcos Pitombo). A personagem era uma jovem doce que agia de maneira suave.

No Instagram, por enquanto a artista tem 110 mil seguidores. O número deve aumentar quando o folhetim estrear na faixa das 18h. O que acontecerá a partir do dia 22 de agosto, para substituir Além da Ilusão.

Quem é a Candoca Mar do Sertão?

Na novela de Mário Teixeira, Candoca é filha de Dodôca (Cyria Coentro) e noiva de Zé Paulino (Sérgio Guizé). A menina foi criada apenas pela mãe costureira, que é viúva. Apaixona por Zé, ela está ansiosa para se casar com o namorado e dizer o aguardado “sim” no altar, mas uma desgraça acontece e muda os planos do jovem casal.

Às vésperas do casamento de Candoca e Zé Paulino, o rapaz recebe um trabalho urgente que deve ser realizado em fora da cidade em que eles moram, a fictícia Canta Pedra. Durante o percurso, Zé Paulino sofre um grave acidente. Ele é dado como morto e Candoca perde seu grande amor.

Porém, 10 anos se passam e inesperadamente quem retorna para a cidade Canta Pedra é ninguém mais ninguém menos que Zé Paulino, que busca por justiça. Anos se passaram, mas os sentimentos entre o casal ainda existem. No entanto, não será nada fácil retomar o relacionamento.

Assista o trailer da novela que vai substituir Além da Ilusão na faixa das 18h:

