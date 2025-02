Sabrina Sato vai estrear reality show no Globoplay

Aos domingos, Sabrina Sato é figura certa do Masked Singer, mas a artista vai ganhar um programa para chamar de seu. A famosa vai estrear um reality show no Globoplay; veja o que sabemos.

Qual o novo reality show que a sabrina sato?

Com apresentação de Sabrina Sato, o reality show “Minha Mãe Com Seu Pai” vai reunir mães e pais solteiros em busca de um novo amor, mas não imaginam que, além de dinâmicas e revelações surpreendentes, seus próprios filhos vão acompanhar tudo bem de perto.

A confirmação do programa com formato inédito foi feita pela Globo no ano passado, mas a data do lançamento ainda não foi divulgada.

Em 2024, Sabrina participou de dois realities da Globo: “Let Love”, programa que tinha João Vicente como apresentador, e uma nova temporada de “Sobre Nós Dois”, apresentado ao lado de Marcelo Adnet, no GNT.