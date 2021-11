Saiba quando vai começar a nova novela das 7 da Globo em 2021

Depois de muita espera, finalmente Quanto Mais Vida Melhor vai estrear nas telinhas. A produção da TV Globo vai substituir a reprise de Pega Pega. Depois de anos trabalhando em séries e especiais do canal, e colaborando em novelas de outros autores, Mauro Wilson vai lançar seu primeiro folhetim. Saiba quando vai começar a nova novela das 7!

Quando vai começar a nova novela das 7?

Quanto Mais Vida Melhor vai começar a ser exibida na TV Globo a partir da próxima segunda-feira, dia 22 de novembro. Pega Pega será finalizada nesta sexta-feira, 19 de novembro, e terá o último capítulo reprisado no dia seguinte, sábado (20).

É previsto que a nova novela das 7 tenha 161 capítulos no total. A produção precisou ser interrompida algumas vezes por conta das restrições de segurança necessárias durante o período mais intenso da pandemia do covid-19, o que atrapalhou as gravações e fez a novela ser adiada.

Espera-se que a a nova novela das 7 fique no ar até maio de 2022, é previsto que depois a obra de Mauro Wilson seja substituída na faixa de horário por Cara e Coragem, estrelada por Paola Oliveira e Thaís Araújo.

História da próxima novela das 7 de 2021

Na trama, os quatro protagonistas, Neném (Vladimir Brichta), Paula (Giovanna Antonelli), Guilherme (Mateus Solano) e Flávia (Valentina Herszage), vão sofrer um acidente de avião e irão morrer, porém, eles terão uma nova chance. O quarteto vai encontrar a Morte cara a cara e poderá retornar ao mundo real, no entanto, com missões a serem cumpridas.

A trama passou por algumas mudanças e o autor revelou que a história será ambientada depois da pandemia do covid-19, mostrando algumas consequências na vida dos personagens por causa deste período, como desemprego.

Wilson também disse que sua trama da nova novela das 7 é uma comédia romântica e que os personagens estão em busca do amor.

Personagens de Quanto Mais Vida Melhor

O protagonista da trama será dos atores Mateus Solano, Valentina Herszage – ambos estão atualmente na faixa de horário, pois aparecem em Pega Pega – Vladimir Brichta e Giovanna Antonelli, que também tem marcado presença na TV Globo, por conta da reprise de O Clone.

Neném

O personagem é um ex-jogador de futebol que viveu o maior momento da carreira em atuação no Flamengo. Depois de tempos desde seu auge e algumas lesões no joelho, ele tentará retornar aos campos na nova novela das 7.

Paula

Paula é bem sucedida e é a pessoa a frente da Terrare Cosméticos, uma empresa de beleza que sofre uma crise financeira por causa da pandemia do covid-19. A mulher está em busca de um novo garoto-propaganda para uma linha de produtos masculina que promete salvar os cofres de sua empresa.

Guilherme

Cirurgião, o médico é um nome renomado em seu campo de trabalho. Ele é proprietário da Clínica Monteiro Bragança e está prestes a receber pela terceira vez o título de melhor cirurgião do país.

Flávia

A garota é uma dançarina de pole dance na boate Pulp Fiction da nova novela das 7. Ao se envolver em um assalto, ela precisa se passar por aeromoça para escapar da polícia.

