Bebeth e Maria Pia fazem as pazes em Pega Pega?

Na reta final da novela Pega Pega, Bebeth se depara com uma chocante revelação: ela esteve na barriga de Maria Pia (Mariana Santos) e não de sua mãe Mirella (Marina Rigueira), como sempre pensou. A garota fica em prantos com a descoberta, por sempre ter tido um relacionamento ruim com a assistente de Eric (Mateus Solano). No desfecho do folhetim, Bebeth e Maria Pia fazem as pazes?

Bebeth e Maria Pia fazem as pazes na novela?

Apesar de toda a rivalidade e altos e baixos na relação da filha de Eric com a assistente do empresário, as duas se acertam no final da novela Pega Pega.

Durante o momento em que fazem as pazes, Bebeth presenteia Maria Pia com um boneco que fez. “Tenho um presente para você”, diz a garota. “O que é”, quer saber Pia. “Abre”, pede Bebeth.

“Fui eu que fiz. Eu vi o quanto é difícil você fazer alguém. Ainda mais se essa pessoa sai da gente e vai para o mundo”, comenta a garota, que também entrega uma foto de Maria Pia e Mirella durante a gravidez da menina.

As duas fazem as pazes e se abraçam, Maria Pia chora e diz para Bebeth: “eu amei cada chute que você deu na minha barriga. Amei ouvir o seu coração batendo dentro de mim. Amei sentir você crescendo aqui, mas é que quando você nasceu não pude pegar você no colo, não pude ficar com você um pouquinho. Eles tiraram você de mim. Eles pegavam meu leite e davam para você”. “Me perdoa ter te julgado, eu não tinha a menor noção de nada disso”, responde Bebeth. “Você não tem que me pedir perdão, eu que tenho que pedir”, rebate a filha de Athaíde.

Bebeth é filha de quem?

Apesar de ter sido gerada no ventre de Maria Pia, Bebeth é filha biológica de Mirella com Eric. Durante a descoberta que Maria Pia foi a barriga de aluguel para o nascimento da garota, o empresário conta para a filha que Mirella ovulava, porém, não conseguia manter uma gravidez.

Saiba a diferença entre inseminação artificial e fertilização in vitro

O plano de usar Maria Pia para ser a barriga de aluguel de seu óvulo partiu da própria Mirella. Eric contou que não sabia que Pia seria a mulher escolhida para a tarefa e que a esposa se encarregou de planejar tudo enquanto ele estava em uma viagem no exterior.

Mirella fez com que Eric prometesse que ninguém saberia da decisão do casal, pois a mulher sentia vergonha de não poder engravidar e não queria que as mulheres da alta sociedade descobrissem o segredo.

