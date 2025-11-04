Cinema & TV

Saudades: 10 atores de Rainha da Sucata que já morreram

Escrito por Anny Malagolini
atores de Rainha da Sucata que já morreram Foto: TV Globo

A novela Rainha da Sucata está de volta nas telinhas da Globo, no Vale a Pena Ver de Novo. A trama de Silvio de Abreu é oportunidade para matar a saudade de atrizes e atores que já morreram. O folhetim é de 1990.

Aracy Balabian

A atriz Aracy Balabanian deu vida à inesquecível Dona Armênia. Com seu jeito intenso e o bordão “Na chon!”, conquistou o Brasil e virou referência do humor da época. A artista morreu em 2023, aos 83 anos, e deixou um legado incalculável para a história da televisão brasileira.

Cleyde Yaconis

Cleyde Yáconis interpretou Isabelle, irmã de Betinho, papel vivido por Paulo Gracindo. Sua atuação firme e elegante marcou a trama. A atriz morreu em 2013, aos 89 anos.

Flávio Migliaccio

Flávio Migliaccio foi o divertido Seu Moreiras, o viúvo de Salomé, personagem de Fernanda Montenegro. Querido pelo público, o ator morreu em 2020, aos 85 anos.

Gianfrancesco Guarnieri

Gianfrancesco Guarnieri viveu Irineu Saldanha, apaixonado por Neiva. O ator, um dos grandes nomes do teatro e da TV, morreu em 2006.

Raul Cortez

Raul Cortez interpretou Jonas Queiroz, o mordomo de Laurinha Figueroa, vivida por Glória Menezes. Elegante e preciso em cena, o ator morreu também em 2006, aos 73 anos. Outra reprise que conta com o nome do ator no elenco é Terra Nostra.

Lolita Rodrigues

Lolita Rodrigues foi Lena, a fiel cozinheira de Laurinha. Carismática e com longa carreira na televisão, morreu em 2023, aos 94 anos.

Maria Helena Dias

Maria Helena Dias deu vida à trambiqueira Samira Zaída, personagem que trouxe leveza e humor à história. A atriz morreu em 2023, aos 91 anos.

Nicette Bruno

Nicette Bruno emocionou o público como Neiva, mãe de Maria do Carmo (Regina Duarte) e esposa de Onofre (Lima Duarte). Uma das atrizes mais queridas do país, Nicette morreu em 2020, vítima da Covid-19.

Paulo Gracindo

Paulo Gracindo interpretou Betinho Figueroa, marido da vilã Laurinha e pai de Edu, vivido por Tony Ramos. O ator morreu em 1995, cinco anos após a estreia da novela, aos 84 anos.

