Sem Augusto, Paola de Terra Nostra fica com quem no final?

Paola vive um relacionamento com Augusto, oficialmente casado com Angélica, mas a relação extraconjugal da italiana com o mauricinho tem seus dias contados. A bela, interpretada pela atriz Maria Fernanda Cândido, acaba se apaixonado por outra pessoa e a diferença de idade entre eles vai chamar a atenção.

Final de Paola em Terra Nostra é casada

Angélica vai descobrir que o marido, Augusto, tem uma amante chamada Paola. Sem saber, a mocinha vai até comprar macarrão da italiana, mas toda a história de traição não as tornarão inimigas. Augusto vai dizer à amante que os dois terão que se afastar temporariamente.

Enquanto isso, Paola e a mãe irão até o banco, onde conhece Francesco. Imediatamente, o ricaço fica encantado pela italiana. Os dois acabam formando um dos casais mais queridos da trama, que à época da primeira exibição da novela, em 1999, ficou famoso pelo apelido romântico de “Amore Mio”.

Decepcionado com as seguidas maldades da esposa, Janete (Ângela Vieira), Francesco se envolve com Paola. Ele esconde sua vida da amada, mas logo a verdade vem à tona e ele se divorcia da esposa. No entanto, o romance entre um homem idoso e uma jovem é recebido com desconfiança, mas o amor dos dois se impõe. Paola e Francesco acabam tendo uma filha, e Giuliana se torna babá da criança.

A novela Terra Nostra é exibida de segunda a sexta-feira, a partir das 14h45 (de Brasília).