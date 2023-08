SBT demite Eros Prado após piada com pai morto de jogador, vítima de covid

Na manhã desta quarta-feira, 23 de agosto, o SBT informou que o humorista Eros Prado foi demitido do quadro de comentaristas do canal. A saída dele foi motivada por uma piada que envolveu a morte do pai do jogador Gustavo Silva, o Mosquito, do Corinthians.

O que aconteceu com o Eros Prado no SBT?

Durante a transmissão de Corinthians x Estudiantes nas plataformas digitais do SBT, na noite de terça-feira, 22, Eros Prado comentou um lance perdido pelo atacante Mosquito do Corinthians e brincou sobre o pai falecido do atleta: "ele chutou a bola lá para o pai dele".

Após a partida, Mosquito falou aos jornalistas no local que ficou revoltado com a fala do humorista e não aceitava o desrespeito. "Comentarista pode falar o comentário o que for contra o jogador, mas isso eu não aceito. Eu errei, não podia ter errado, me cobro muito. Mas falar que chutei a bola para o meu pai, brincar depois da perda do meu pai, que sinto até hoje, isso não aceito".

Eros Prado se pronunciou nas redes sociais e gravou um vídeo pedindo desculpas. Ele comentou que seu pai também morreu e ele sabe a dor deste tipo de situação, e que não costuma fazer esse tipo de piada. "Muito mau gosto", afirmou.

Com a repercussão negativa da situação, o SBT demitiu Eros e explicou em nota nas redes sociais: "o SBT lamenta o comentário feito pelo humorista Eros Prado e informa que ele não participa mais do nosso time de comentaristas. Pedimos desculpas ao Gustavo Silva (Mosquito), sua família, à torcida corintiana e a todos que se sentiram ofendidos".

Assista ao comentário do humorista demitido pelo SBT e a reclamação do jogador do Corinthians:

