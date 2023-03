Senhora do Destino elenco infantil hoje: como estão os atores mirins da novela?

Senhora do Destino retorna para uma reprise no Viva a partir de 13 de março e traz de volta icônicas personagens lembradas pelo público até hoje. Além do elenco adulto, o folhetim contou com crianças e adolescentes que hoje estão bem diferentes. Por onde andam os atores mirins da história de Aguinaldo Silva?

Que dia estreia a novela Senhora do Destino no Viva?

Marcela Barrozo, a Bianca - Senhora do Destino elenco infanti

Marcela Barrozo interpretou Bianca em Senhora do Destino, filha de Reginaldo (Eduardo Moscovis) e Leila (Maria Luisa Mendonça). A garota é louca para namorar e vive flertando com rapazes, deixando seus pais enlouquecidos.

Hoje, a atriz tem 31 anos de idade e segue trabalhando na televisão. Marcela está na Record desde 2009 e esteve nas novelas Bela, a Feia (2009), Vidas em Jogo (2011), Os Dez Mandamentos (2015) e Gênesis (2021). Seu último trabalho na Globo foi em 2007, com Duas Caras.

Thadeu Matos, o Bruno

Bruno é irmão mais velho de Bianca. O jovem, ao contrário da irmã, é sério e estudioso mas apenas para não decepcionar seu pai. O que ele queria mesmo era estar na rua se divertindo com os adolescentes de sua idade.

Thadeu Matos hoje tem 26 anos. Depois de Senhora do Destino, ele se dedicou ao teatro e esteve nas peças 'Vamp', 'Batalha' e 'Rio Diversidade', para citar algumas. O ator também é bailarino, além de ter feito uma breve participação na novela O Tempo Não Para (2018), também da Globo.

Agles Steib, o Maikel Jackson - Senhora do Destino elenco infanti

Maikel é filho de Rita (Adriana Lessa) e Cigano (Ronnie Marruda). O garoto e sua irmã Lady Daiane (Jéssica Sodré) contam com a ajuda de Maria do Carmo (Susana Vieira) para sobreviver, já que seu pai está preso e sua mãe é dependente química. É apaixonado por Bianca, mas esconde a paixão da menina.

Agles, 39, seguiu atuando por alguns anos depois de Senhora do Destino. Ele esteve nas novelas Paraíso Tropical (2007), Guerra e Paz (2008), além de alguns filmes e a série da Netflix Lilyhammer (2012). Atualmente, ele trabalha como escritor, cineasta e também é teólogo. Em 2022, virou notícia ao desaparecer por 5 dias enquanto viajava para a Bolívia, mas foi encontrado - ao tentar voltar para o Rio de Janeiro, ele se perdeu e foi parar na Argentina.

Jessica Sodré, a Lady Daiane - Senhora do Destino elenco infanti

Lady Daiane é a irmã de Maikel em Senhora do Destino. Aos 15 anos, engravida precocemente de Shao Lin (Leonardo Miggiorin) e encara a chegada do filho como se estivesse cuidando de uma boneca.

Hoje, aos 37 anos, vive no anonimato e longe da TV. Jessica é professora de teatro, preparadora de elenco, produtora e articuladora cultural. Ela também é ativista da causa LGBTQIA+ e mantém uma página de humor lésbico.

Miguel Rômulo, o Reginaldo - Senhora do Destino elenco infanti

Miguel Rômulo interpretou Reginaldo em sua fase jovem. Na segunda parte da trama, quando o personagem já era adulto e pai de dois filhos, o papel ficou com Eduardo Moscovis. Ele é o filho mais velho de Maria do Carmo.

O carioca hoje tem 30 anos de idade e segue trabalhando como ator, apesar de estar longe das novelas da Globo há quatro anos. Seu último trabalho foi em Verão 90, em 2019. Ele também esteve nas novelas Orgulho e Paixão (2018), Êta Mundo Bom! (2016), Joia Rara (2013) e mais.

Ramon Motta, o Leandro

Ramon Motta interpretou Leandro, segundo filho de Maria do Carmo, na primeira fase da novela Senhora do Destino. Depois da passagem de tempo, o personagem passou a ser interpretado por Leonardo Vieira.

O ex-ator não seguiu carreira na televisão. Ele até fez algumas peças e comerciais, mas deixou a vida artística de lado e hoje vive no anonimato. Atualmente, aos 30 anos, Ramon é formado em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Marcelo Max, o Viriato - Senhora do Destino elenco infanti

Viriato, considerado o filho mais bonito de Maria do Carmo, foi interpretado por Marcelo Max na primeira fase da novela. O papel seguiu com Marcello Antony na segunda parte da trama.

Marcelo é outro ex-ator mirim que está sumido da televisão. Ele ainda faz alguns trabalhos como ator, mas também é engenheiro eletricista e florestal, além de ter cursado geografia. Sua página no Instagram é privada apenas para amigos e família.

Cássio Ramos, o Plínio

Cássio Ramos viveu o filho caçula de Maria do Carmo, Plínio, na primeira fase da novela. O personagem foi interpretado por Dado Dolabella posteriormente.

Aos 24 anos, ele segue trabalhando como ator e esteve recentemente em Reis, novela bíblica da Record. Na mesma emissora, também atuou em Gênesis (2021), Vitória (2014), Rebelde (2012), Promessas de Amor (2009), entre outras.