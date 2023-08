O Urso: quando sai a 3ª temporada de The Bear no Star+?

A previsão era de que a terceira temporada de "O Urso" chegasse ao streaming em meados de junho de 2024, caso a produção seguisse o mesmo cronograma de lançamento dos episódios anteriores. A primeira leva de capítulos saiu em junho de 2022, e a terceira, em agosto deste ano. No entanto, a greve dos roteiristas de Hollywood deve atrasar o cronograma.

Sendo assim, não há data oficial para o lançamento da terceira temporada de The Bear. Até porque, os atores ainda não começaram a gravar os novos episódios, já que a segunda temporada acabou de ser lançada nos Estados Unidos. Mas a expectativa é de que a nova temporada de The Bear saia em 2024.

"The Bear" acompanha a história de Carmen Berzatto (Jeremy Allen White), um jovem chef brilhante do mundo da gastronomia que trabalha em um requintado restaurante em Nova York. Até que um dia, ele recebe a notícia de que seu irmão se suicidou e é forçado a voltar para casa para administrar a lanchonete de sua família, a Original Beef of Chicagoland.

Longe de todo o requinte com o qual está acostumado, Carmen precisa tentar fazer o estabelecimento familiar prosperar enquanto lida com uma equipe indisciplinada e uma cozinha caindo aos pedaços. Ao mesmo tempo, o protagonista enfrenta relações familiares tensas e tenta conviver com o luto e a perda de seu irmão.

O elenco do seriado também conta com os atores Ebon Moss-Bachrach (Richie Jerimovich), Ayo Edebiri (Sydney Adamu), Lionel Boyce (Marcus) e Liza Colón-Zayas (Tina), Matty Matheson (Neil Fak), Edwin Lee Gibson (Ebra), Oliver Platt (Uncle Jimmy) e Chris Witaske (Pete). Ainda será confirmado se todos estarão de volta para os novos episódios.

Mas o que os fãs podem esperar para a terceira temporada? Os próximos capítulos devem acompanhar Carmen e a equipe enquanto eles abrem novos negócios, com apenas alguns meses para obter lucro e pagar o empréstimo do tio Jimmy. Caso contrário, o Urso será fechado para sempre.