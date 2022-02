Sessão da Tarde hoje vai passar o filme ‘Como Treinar O Seu Dragão’

A Sessão da tarde de hoje, 14/02/22, vai exibir o filme “ Como Treinar O Seu Dragão” um clássico das animações. O longa será exibido na Globo logo após a novela O Cravo e a Rosa. Veja o horário.

Filme da Sessão da Tarde hoje – Como Treinar O Seu Dragão

O filme da Sessão da Tarde hoje é a animação “Como Treinar O Seu Dragão”. O longa começa na ilha de Berk, onde os vikings se dedicam a combater e matar dragões. Soluço, filho do chefe, também sonha em matar um dragão e provar seu valor ao pai, apesar da descrença geral. Um dia, por acaso, ele acerta um dragão, mas não mata e acaba soltando a fera. Só que o bicho perdeu parte da cauda e não pode mais voar. Soluço tenta ajudar e acaba fazendo uma amizade que pode mudar a vida de todos em sua aldeia.

Título Original do Temperatura Máxima de hoje: How To Train Your Dragon

Direção Dean Deblois

Nacionalidade Americana

Gênero Animação

Tela Quente – A Garota No Trem

Rachel é uma mulher deprimida, alcoólatra e que está devastada com o seu recente divórcio. Todos os dias, ao andar de trem, ela observa pela janela um casal que parece ter uma vida perfeita. Um dia, ela testemunha uma cena suspeita e decide iniciar sua própria investigação. É então que ela descobre que a mulher do casal está desaparecida.

Título Original The Girl On The Train

Elenco Haley Bennett;Justin Theroux;Luke Evans;Rebecca FergusonDireção Tate Taylor

Nacionalidade Americana

Gênero Suspense