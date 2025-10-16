Sessão da Tarde da Globo exibe A Menina Que Acredita em Milagres

Sessão da Tarde da Globo exibe A Menina Que Acredita em Milagres

A Sessão da Tarde desta quinta-feira, dia 16 de outubro, exibe o filme A Menina Que Acredita em Milagres. O longa deve começar a passar na TV Globo às 15h40 (horário de Brasília).

Qual o filme da Sessão da Tarde hoje?

Se uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover uma montanha, então o que a fé de uma garotinha pode fazer? Essa é a história do filme A Menina Que Acredita em Milagres.

Depois de ouvir as palavras de Jesus na igreja, Sara Hopkins começa a acreditar que Deus pode e fará qualquer coisa, tudo o que ela precisa fazer é acreditar e pedir que Ele faça.

A princípio, ninguém acredita em Sara. Mesmo quando seu irmão, Danny, e sua namorada, Cindy, testemunham a ressurreição de um pássaro após Sara orar por ele, eles continuam céticos. Talvez o pássaro estivesse apenas atordoado ou doente. Talvez tenha sido o vento que o acordou.

Mas Sara permanece inflexível: Deus trouxe o pássaro de volta dos mortos. E ela sabe disso porque O viu .

E logo, Sara não está mais rezando apenas pelos pássaros mortos. Um cachorro é milagrosamente curado após ser atropelado por um carro. E seu melhor amigo, Mark (paraplégico), consegue andar novamente depois de pedir a Sara que reze com ele.

Agora, todos querem que Sara os cure. O único problema é que Sara ainda é uma garotinha, e curar todos os doentes do planeta é uma tarefa árdua. Sem mencionar o fato de que toda vez que Sara ora por alguém, ela adoece logo em seguida. E quanto mais pessoas Deus cura por meio dela, mais doente ela fica…

