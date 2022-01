Sessão da Tarde da semana: filmes na Globo de 31/01 a 04/02

A programação de filmes da Sessão da Tarde da semana, de 31 de janeiro a 4 de fevereiro de 2022, está com uma lista repleta de atrações que vão agradar o público, desde animação ao romance. Os longas vão ar de segunda a sexta, após a novela O Cravo e a Rosa.

Segunda-feira, 31 de janeiro – Os Incríveis é um dos filmes da Sessão da Tarde da semana

A Sessão da Tarde da semana começa com a animação Os Incríveis, de 2004. Na animação da Pixar, Beto Pêra e Helena eram os maiores super-heróis da Terra, porém, foram forçados a abandonar a vida na luta contra o crime e se esconder entre as pessoas comuns. Eles três filhos e vivem no subúrbio. Entediado, Beto acaba aceitando voltar a ação quando recebe um convite misterioso, que pode colocar ele e sua família em perigo.

Título Original: The Incredibles

Direção: Brad Bird

Nacionalidade: Americana

Gênero: Animação

Horário: 15h25

Terça-feira, 1 de fevereiro – Questão De Tempo

Na terça-feira, a Sessão da Tarde vai passar Questão de Tempo (2013). O romance conta a história de um rapaz que ao completar 21 anos de idade descobre que os homens de sua família podem viajar no tempo. Ele só precisa ir para um lugar escuro, pensar em uma época de sua própria vida e pronto, se transporta para o passado. Quando percebe que pode alterar momentos constrangedores de sua vida, ele resolve que assim vai conseguir uma namorada.

Título Original: About Time

Elenco: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy, Lydia Wilson, Lindsay Duncan, Richard Cordery, Joshua McGuire, Tom Hollander, Margot Robbie, Will Merrick, Vanessa Kirby

Direção: Richard Curtis

Nacionalidade: Britânica e Americana

Gênero: Romance e Drama

Horário: 15h25

Assista o trailer do filme da sessão da tarde da semana:

Quarta-feira, 2 de fevereiro – Onde Nasce A Esperança

Na meio da semana, a Globo vai exibir Onde Nasce A Esperança (2014). Na trama, Calvin é um pai solteiro que já foi jogador de beisebol. Quando ele conhece o jovem Produce, que tem síndrome de Down, Calvin ganha um companheiro e começa a aprender mais sobre a vida.

Título Original: Where Hope Grows

Elenco: Kristoffer Polaha, David DeSanctis, McKaley Miller, Michael Grant, William Zabka, Brooke Burns, Clyde Risley Jones, Alan Powell, Danica McKellars

Direção: Chris Dowling

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama

Horário: 15h25

Quinta-feira, 3 de fevereiro – Sob O Sol Da Toscana

Na quinta, o filme da Sessão da Tarde é o romance Sob O Sol Da Toscana (2003). Frances é escritora, ela tem uma vida feliz em São Francisco, nos Estados Unidos, até que seu mundo sofre um baque ao se divorciar. A mulher fica deprimida e por isso resolve mudar drasticamente, para conseguir terminar seu mais recente trabalho. Ela se muda para Toscana, na Itália, passa a reformar sua nova casa e acaba conhecendo um novo homem.

Título Original: Under The Tuscan Sun

Elenco: Diane Lane, Sandra Oh, Lindsay Duncan, Raoul Bova, Vincent Riotta, Mario Monicelli, Roberto Nobile, Anita Zagaria, Evelina Gori

Direção: Audrey Wells

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia romântica

Horário: 15h25

Sexta-feira, 4 de fevereiro – Pixels é filme da Sessão da Tarde da semana

Para fechar a semana da Sessão da Tarde, a Globo vai exibir o filme Pixels (2015), com Adam Sandler. Na trama, o planeta Terra é atacada por alienígenas, que em um mal entendido, interpretam um arquivo em vídeo com imagens de jogos de arcade clássicos como um ataque. A declaração de guerra contra os humanos usa esses jogos durante os ataques. O presidente do país então pede a ajuda de seu amigo de infância, que venceu competições de vídeo games nos anos 80, para ajudá-lo a derrotar os invasores.

Título Original: Pixels

Elenco: Peter Dinklage, Kevin James, Michelle Monaghan, Adam Sandler, Josh Gad, Matt Lintz, Brian Cox, Sean Bean, Jane Krakowski

Direção: Chris Columbus

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Horário: 15h25

Assista o trailer do filme da sessão da tarde da semana:

Leia também

Novelas 2022 na Globo: emissora vai exibir 6 novos folhetins