Sessão da Tarde da semana: filmes de 14 a 18 de abril de 2025

A programação da Sessão da Tarde da semana, entre os dias 14 e 18 de abril de 2025, traz filmes para toda a família. A grade dos próximos dias inclui comédia, aventura e drama, em exibição após História de Amor, de segunda a sexta-feira. Confira a escolha da emissora para os próximos dias.

Segunda-feira – McFarland dos EUA | Sessão da Tarde da semana

A semana de filmes nas tardes da Globo começa com McFarland dos EUA, a partir das 15h25 (de Brasília). O treinador de atletismo Jim White (Kevin Costner) é um novato em uma escola de ensino médio predominantemente latina no Vale Central da Califórnia. O treinador White e seus novos alunos descobrem que têm muito a aprender uns com os outros, mas as coisas começam a mudar quando White percebe a excepcional habilidade de corrida dos garotos. Mais do que apenas a destreza física impulsiona os adolescentes ao sucesso; seus fortes laços familiares, sua incrível ética de trabalho e seu comprometimento com a equipe contribuem para transformar esses corredores novatos em campeões.

Terça-feira – Contos do Caçador de Sombras | Sessão da Tarde da semana

Um lendário caçador de demônios investiga o desaparecimento de jovens garotas de uma vila. O elenco tem Austin Lin, Elane Zhong, Ethan Juan e Jackie Chan.

Quarta-feira – O Céu é de Verdade | Sessão da Tarde da semana

Na quarta-feira, a partir das 15h25, a Sessão da Tarde apresenta o filme O Céu é de Verdade. O empresário, pastor e bombeiro voluntário de uma pequena cidade, Todd Burpo (Greg Kinnear), e sua esposa, Sonja (Kelly Reilly), lutam para sobreviver durante um ano difícil. Depois que seu filho pequeno, Colton (Connor Corum), passa por uma cirurgia de emergência, Todd e Sonja ficam radiantes com a recuperação milagrosa da criança. No entanto, os Burpos não estão preparados para o que acontece a seguir: Colton diz que foi para o céu e voltou, e conta aos pais coisas que ele não poderia saber.

Quinta-feira – Chef

Depois de ser pressionado demais por um dono controlador (Dustin Hoffman), o chef Carl Casper (Jon Favreau) deixa seu cargo em um prestigiado restaurante de Los Angeles. Enquanto tenta decidir qual será seu próximo passo, ele se encontra em Miami. Carl une forças com a ex-esposa (Sofía Vergara), o melhor amigo (John Leguizamo) e o filho (Emjay Anthony) para abrir um negócio de food truck, e o empreendimento oferece a chance de reacender sua paixão pela culinária — assim como seu entusiasmo pela vida e pelo amor.

Sexta-feira – Pedro Coelho 2: O Fugitivo

O último filme da sessão da tarde da semana é Em PETER RABBIT™ 2: O FUGITIVO, o adorável travesso está de volta. Bea, Thomas e os coelhos criaram uma família improvisada, mas, apesar de seus esforços, Peter não consegue se livrar de sua reputação de travesso. Aventurando-se para fora do jardim, Peter se encontra em um mundo onde suas travessuras são apreciadas, mas quando sua família arrisca tudo para procurá-lo, Peter precisa descobrir que tipo de coelho ele quer ser.

Acompanhe tudo sobre filmes no DCI.