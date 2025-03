Sessão da Tarde da semana: filmes de 17 a 21 de março de 2025

A programação da Sessão da Tarde da semana entre de 17 a 21 de março de 2025 traz filmes para toda a família. A grade dos próximos dias inclui comédia, aventura e drama, em exibição após História de Amor, de segunda a sexta-feira. Confira a escolha da emissora para os próximos dias.

Segunda-feira – O Público | Sessão da Tarde da semana

A semana de filmes começa com OPúblico, a partir das 15h25 (de Brasília). No longa, um ato de desobediência civil se transforma em um impasse com a polícia quando moradores de rua em Cincinnati tomam conta da biblioteca pública para se abrigar do frio intenso. O elenco conta com os astros Jena Malone, Gabrielle Union, Taylor Schilling, Emilio Estevez e Alec Baldwin.

Terça-feira – Um Senhor Estagiário | Sessão da Tarde da semana

Começar um novo emprego pode ser um desafio difícil, especialmente se você já estiver aposentado, e é o que mostra o filme Um Senhor Estagiário. Procurando voltar ao jogo, o viúvo Ben Whittaker (Robert De Niro), de 70 anos, aproveita a oportunidade de se tornar um estagiário sênior em um site de moda online. Ben logo se torna popular com seus colegas de trabalho mais jovens, incluindo Jules Ostin (Anne Hathaway), a chefe e fundadora da empresa. O charme, a sabedoria e o senso de humor de Whittaker o ajudam a desenvolver um vínculo especial e uma amizade crescente com Jules.

Quarta-feira – Manobras do Destino | Sessão da Tarde da semana

Na quarta-feira, a partir das 15h25, a Sessão da Tarde apresenta o filme Manobras do Destino. Depois que um incidente violento e racialmente carregado coloca John em detenção juvenil, ele finalmente é colocado com um improvável conjunto de pais adotivos, Eldridge e Marianna, um casal interracial. Eldridge assume como missão superar os desafios da criação supremacista branca de John, lentamente começando a forjar um relacionamento por meio do fascínio de seu filho adotivo por esportes radicais e ciclismo BMX. Enraizada por essa nova paixão, a família constrói um vínculo de respeito mútuo, amor e redenção.

Quinta-feira – Nossa União, Muita Confusão

Nossa União, Muita Confusão é escolhido para a quinta-feira, após História de Amor. Logo após retornarem da faculdade, Lucia (America Ferrera) e Marcus (Lance Gross) anunciam seu noivado aos pais. Marcus e Lucia percebem tarde demais que, embora seja o casamento deles, o casamento pertence às suas famílias. Insultos voam e as tensões aumentam quando seus pais altamente competitivos (Forest Whitaker, Carlos Mencia) se envolvem, ameaçando causar estragos no dia especial do casal.

Sexta-feira – O Falcão Manteiga de Amendoim

O último filme da sessão da tarde da semana é O Falcão Manteiga de Amendoim. Depois de fugir de uma casa de repouso para perseguir seu sonho de se tornar um lutador profissional, um homem com síndrome de Down faz amizade com um fora da lei que se torna seu treinador e aliado.

Acompanhe tudo sobre filmes no DCI.