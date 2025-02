Sessão da Tarde da semana: filmes de 24 a 28 de fevereiro de 2025

A programação da Sessão da Tarde da semana entre de 24 a 28 de fevereiro de 2025 traz filmes para toda a família. A grade da Globo dos próximos dias inclui comédia, aventura e drama, em exibição após o História de Amor, de segunda a sexta-feira. Confira a escolha da emissora para os próximos dias.

Segunda-feira – Pantera Negra | Sessão da Tarde da semana

A Sessão da Tarde da semana começa com o filme Pantera Negra, um sucesso de audiência. Após a morte de seu pai, T’Challa retorna para casa, para a nação africana de Wakanda, para assumir seu lugar de direito como rei. Quando um inimigo poderoso reaparece de repente, a coragem de T’Challa como rei — e como Pantera Negra — é testada quando ele é atraído para um conflito que coloca o destino de Wakanda e do mundo inteiro em risco. Diante da traição e do perigo, o jovem rei deve reunir seus aliados e liberar todo o poder do Pantera Negra para derrotar seus inimigos e garantir a segurança de seu povo.

Terça-feira – Roubo nas Alturas | Sessão da Tarde da semana

Na década de 1960, o estudante da Universidade de Cambridge e futuro físico Stephen Hawking (Eddie Redmayne) se apaixona pela colega de faculdade Jane Wilde (Felicity Jones). Aos 21 anos, Hawking descobre que tem doença do neurônio motor. Apesar disso — e com Jane ao seu lado — ele começa um estudo ambicioso do tempo, do qual lhe resta muito pouco, de acordo com seu médico. Ele e Jane desafiam probabilidades terríveis e abrem novos caminhos nos campos da medicina e da ciência, alcançando mais do que qualquer um poderia esperar imaginar.

Quarta-feira – MIB – Homens de Preto

Trabalhando para uma agência governamental altamente financiada, mas não oficial, Kay e Jay são os Homens de Preto, provedores de serviços de imigração e reguladores de todas as coisas alienígenas na Terra. Enquanto investigam uma série de encontros próximos não registrados, os agentes do MIB descobrem a trama mortal de um terrorista intergaláctico que está em uma missão para assassinar dois embaixadores de galáxias opostas atualmente residentes na cidade de Nova York.

Quinta-feira – Encanto

Os Madrigals são uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia em um lugar encantado chamado Encanto. A magia do Encanto abençoou cada criança da família com um presente único — cada criança, exceto Mirabel. No entanto, ela logo pode ser a última esperança dos Madrigals quando descobre que a magia que cerca o Encanto agora está em perigo.

Sexta-feira – Central do Brasil

Em um “esquenta” para o Oscar, a Sessão da Tarde de sexta-feira exibirá o filme Central do Brasil. A história conta a vida de Dora, uma professora que vive de escrever cartas para analfabetos na Central do Brasil e acaba ajudando o menino Josué a procurar seu pai no Nordeste. O longa-metragem brasileiro recordista de prêmios internacionais, entre eles, Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro, Urso de Ouro de Melhor Filme e Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim.