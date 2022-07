Sessão da Tarde da semana: filmes de 25 a 29 de julho

A Sessão da Tarde da semana começa com a exibição do filme Sem Reservas (2007) na segunda-feira. Christopher Robin (2018), As Férias Da Minha Vida (2006) e Nossa União, Muita Confusão (2010) são alguns outros títulos que serão exibidos nos próximos dias. Os longas-metragens vão ao ar logo após a edição especial de O Cravo e a Rosa.

Segunda-feira, 25 de julho – Sem Reservas – Sessão da Tarde da semana

A semana começa com a exibição de Sem Reservas (2007). O filme conta a história de Kate Armstrong, chef de um restaurante sofisticado em Manhattan, Nova York. Ela leva seu trabalho com muita seriedade, o que faz com que as pessoas ao seu redor se intimidem com seu jeito. Em certo dia, Nick é contratado como subchef do estabelecimento, que coloca à prova o perfeccionismo da protagonista. Além disso, ela também precisa lidar com a súbita chegada de Zoe, sua sobrinha de nove anos, que não consegue se adaptar à rotina da tia.

Título Original: No Reservations

Elenco: Abigail Breslin, Patricia Clarkson, Aaron Eckhart, Brian Obyrne, Lily Rabe, Jenny Wade, Catherine Zeta-Jones

Direção: Scott Hicks

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

+ Tela Quente: às 22h35, horário de Brasília, a emissora exibe o filme Terremoto (2018) na Tela Quente, logo após a novela Pantanal.

Terça-feira, 26 de julho – Christopher Robin: Um Reencontro Inesquecível

Christopher Robin: Um Reencontro Inesquecível (2018) é o filme exibido na terça-feira. A história acompanha a história de Christopher Robin, um menino sonhador que dá lugar a um homem focado no trabalho e sem tempo para a família. Um dia, seu amigo Ursinho Pooh ressurge pedindo ajuda para reencontrar Tigrão e sua turma. O protagonista embarca em uma aventura de volta ao passado que lhe reserva surpresas.

Título Original: Christopher Robin

Elenco: Jim Cummings, Ewan Mcgregor, Roger Ashton-Griffiths, Mark Gatiss, Hayley Atwell, Bronte Carmichael

Direção: Marc Forster

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Quarta-feira, 27 de julho – As Férias Da Minha Vida – Sessão da Tarde da semana

O filme da Sessão da Tarde da semana da quarta-feira é As Férias Da Minha Vida (2006). Georgia Byrd descobre que sofre de uma doença terminal, que a faz refletir sobre a vida cheia de cuidados e precauções excessivas que sempre levou. Ela decide abandonar suas obrigações e se muda para a Europa, onde vive como uma milionária. A única coisa que falta na sua vida é Sean Matthews, o homem que sempre amou.

Título Original: Last Holiday

Elenco: Queen Latifah, LL Cool J, Timothy Hutton, Giancarlo Esposito, Alicia Witt, Gerard Depardieu

Direção: Wayne Wang

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Quinta-feira, 28 de julho – Nossa União, Muita Confusão

Na quinta-feira, o público assiste Nossa União, Muita Confusão (2010). Os Boyd, tradicional família afro-americana, e os Ramirez, tradicional família mexicana, batem de frente quando uma moça e um jovem de suas respectivas famílias resolvem se casar. Ambos tentam preservar ao máximo a própria cultura durante a cerimônia.

Título Original: Our Family Wedding

Elenco: America Ferrera, Forest Whitaker, Carlos Mencia, Regina King

Direção: Rick Famuyiwa

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Sexta-feira, 29 de julho – Shrek II

A sessão da tarde da semana termina exibindo a animação Shrek II (2004). Shrek e Fiona acabaram de voltar da lua de mel e vivem felizes em sua casa no pântano. Agora é hora dos pais da princesa conhecer o novo genro, que eles ainda não sabem que é um ogro mal-educado de mais de 300 quilos, que conta com um burro falante como melhor amigo.

Título Original: Shrek II

Elenco: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Antonio Banderas, Julie Andrews, John Cleese, Rupert Everett, Jennifer Saunders

Direção: Andrew Adamson, Kelly Asbury e Conrad Vernon

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília