Folhetim deu início a nova faixa de reprises no período vespertino da Globo.

A história de Catarina e Petruchio está no ar desde dezembro do ano passado é o público já quer saber qual novela vai substituir O Cravo e a Rosa 2022. Algumas candidatas estão sendo avaliadas pela Globo e duas delas são de Walcyr Carrasco, autor da atual reprise das 14h45. A previsão é que o novo folhetim entre na grade da emissora a partir de outubro.

Qual novela vai substituir O Cravo e a Rosa 2022 a partir de outubro?

Três cotadas aparecem na lista de qual novela vai substituir O Cravo e a Rosa 2022: Chocolate com Pimenta, Caras & Bocas e Cheias de Charme. Segundo apuração do Notícias da TV, a Globo trabalha a ideia de reexibir uma dessas três obras para manter o apelo de humor na faixa de horário.

A emissora não se pronunciou oficialmente sobre o assunto até agora, por isso ainda não há afirmações de que uma dessas será realmente a substituta da trama estrelada por Adriana Esteves e Eduardo Moscovis. É esperado que o anúncio canal ocorra durante a programação ao longo dos próximos meses. Como O Cravo e a Rosa deve terminar lá para o mês de outubro, ainda deve demorar para que o canal bata o martelo de vez.

Ainda segundo as informações do portal, quem foi considerada para ser qual novela vai substituir O Cravo e a Rosa 2022, mas depois acabou descartada, foi a novela Cabocla. De Benedito Ruy Barbosa, a segunda versão do folhetim -que foi ao ar em 2004 – era a cotada para a reprise. Porém, foi considerado que a história protagonizada por Vanessa Giácomo e Daniel de Oliveira não teria a mesma força de conquistar o público vespertino como as demais cotadas, o que a tirou da briga.

Sobre o que é Chocolate com Pimenta

Para quem não lembra, Chocolate com Pimenta é uma comédia romântica que se passa durante a década de 1920 em uma cidade fictícia chamada Ventura. A economia dessa pequena cidade gira em torno de uma fábrica de chocolate. Chega então a cidade a jovem Ana Francisca, uma menina humilde e ingênua que é considerada um patinho feio.

Mesmo assim, ela chama a atenção do rapaz mais bonito e disputado da cidade, Danilo. Porém, o romance do casal tem problemas por causa de Olga, que quer o jovem para si. O namoro da dupla então é atrapalhado e Ana Francisca acaba grávida e sozinha, trabalhando como faxineira na fábrica de chocolates. Ao ver o sofrimento da moça, Lucovico, dono da fábrica, propõe se casar com a jovem, para que a criança não cresce como uma bastarda.

A trama foi escrita por Walcyr Carrasco, com colaboração de Thelma Guedes, e foi ao ar de setembro de 2003 a maio de 2004 na faixa das 18h. No total, foram exibidos 209 capítulos. No elenco, estão Mariana Ximenes, Murilo Benício, Priscila Fantin, Ary Fontoura, entre outros.

Relembre a trama da protagonista Ana Francisca:

Caras & Bocas foi ao ar há mais de uma década

Caras & Bocas é outra obra de Walcyr Carrasco que está cotada entre qual novela vai substituir O Cravo e a Rosa 2022. O folhetim foi ao ar na faixa das 19h de abril de 2009 a janeiro de 2010 e teve colaboração dos autores Cláudia Souto e André Ryoki. A exibição foi longa e contou com 232 capítulos no total.

Na trama, ambientada em São Paulo, a história de amor de Dafne (Flávia Alessandra) e Gabriel (Malvino Salvado) é o foco. Os dois são amantes da arte e possuem personalidades marcantes. Eles se apaixonam ainda na juventude, mas acabam separados por causa do avô da jovem (Ary Fontoura). Quando a moça descobre uma gravidez, seu avô se arrepende e tenta reaproximar o casal, mas a atitude vem tarde demais, pois sua ambiciosa enteada Judith quer ver Gabriel longe da família.

Quem também ganha destaque na trama é Denis (Marcos Pasquim), um artista plástico que se encontra em problemas para conseguir sucesso. Ele acaba fazendo barulho quando começa a exibir telas pintadas por ninguém mais ninguém menos que seu amigo chimpanzé, conhecido como Xico.

Cheias de Charme está entre as cotadas

A terceira e última cotada entre qual novela vai substituir O Cravo e a Rosa 2022 é Cheias de Charme, obra de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, que foi ao ar na faixa das 19h de abril a setembro de 2012. A trama é curta e a menor entre as possíveis substitutas, apenas 143 capítulos no total.

Para quem não conhece, a história do folhetim segue a vida de três mulheres, Maria da Penha, Maria do Rosário e Maria Aparecida. O trio se conhece na cadeia e acaba se juntando para lutar por seus direitos.

Penha é empregada doméstica de Chayene (Cláudia Abreu), uma cantora famosa do eletroforró, e denuncia a patroa por agressão. Rosário é cozinheira e acaba na cadeia por invadir o camarim de um cantor. Já Cida, cresceu como empregada na casa da família Sarmento, e vai presa ao armar uma briga quando flagra seu namorado aos beijos com outra.

Ao se juntarem, as três dão início ao grupo “Empreguetes”, que começa a fazer sucesso. Quem fica incomodada com a ascensão do trio é Chayene.

