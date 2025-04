Sessão da Tarde da semana: filmes de 28 de a 2 de maio de 2025

A programação da Sessão da Tarde da semana entre de 28 de abril e 2 de maio de 2025 traz filmes para toda a família. A grade dos próximos dias inclui comédia, aventura e drama, em exibição após o História de Amor, de segunda a sexta-feira. Confira a escolha da emissora para os próximos dias.

Segunda-feira – Coisa de novela | Sessão da Tarde da semana

A Sessão da Tarde da semana exibe o nacional “Coisa de Novela”. Na história, Laura e sua avó Tereza sempre foram apaixonadas uma pela outra, e pelas novelas da TV Globo. Adolescente em crise, Laura se afasta da avó, que sente a distância. Ao receber a notícia de que tem pouco tempo de vida, Tereza resolve realizar o que talvez seja seu último sonho: viajar ao Rio de Janeiro para conhecer os Estúdios Globo e participar de uma cena de novela. Mas não vai sozinha: convence a neta de viajar com ela, sem contar da doença nem dos planos televisivos. Elas se aventuram pela cidade maravilhosa e pelos estúdios, numa viagem que mudará suas vidas para sempre.

Terça-feira – Enquanto Estivermos Juntos | Sessão da Tarde da semana

O filme, que incorporará elementos documentais, de arquivo e de roteiro, recontará a extraordinária história de Fox em suas próprias palavras — a improvável história de um garoto baixinho de uma base militar canadense que ascendeu ao estrelato em Hollywood nos anos 1980.

O relato da vida pública de Fox, repleto de emoções nostálgicas e brilho cinematográfico, se desenrolará paralelamente à sua jornada pessoal nunca antes vista, incluindo os anos que se seguiram ao seu diagnóstico, aos 29 anos, de Parkinson. Íntimo e honesto, e produzido com acesso sem precedentes a Fox e sua família, o filme narrará os triunfos e as dificuldades pessoais e profissionais de Fox e explorará o que acontece quando um otimista incurável confronta uma doença incurável. Com uma mistura de aventura e romance, comédia e drama, assistir ao filme será como… bem, como um filme de Michael J. Fox.

Quarta-feira – Dora e a cidade perdida

Tendo passado a maior parte da vida explorando a selva, nada poderia preparar Dora para sua aventura mais perigosa: o ensino médio. Acompanhada por um grupo de adolescentes desorganizados e pelo macaco Boots, Dora embarca em uma jornada para salvar seus pais enquanto tenta desvendar o mistério aparentemente impossível por trás de uma civilização inca perdida.

Quinta-feira – Final da Superliga feminina de vôlei

Osasco e Sesi-Bauru se enfrentam na final paulista da Superliga Feminina de 2025, na quinta-feira, 1º de maio, às 15h45 (de Brasília). A TV Globo fará a transmissão, por isso não haverá Sessão da Tarde neste dia.

Sexta-feira – Velozes e Furiosos 4

Quando um crime os traz de volta às ruas perigosas de Los Angeles, o ex-presidiário fugitivo Dom Toretto (Vin Diesel) e o agente Brian O’Conner (Paul Walker) reacendem sua rivalidade acirrada. No entanto, quando um inimigo em comum surge, Dom e Brian precisam aprender a trabalhar juntos e confiar um no outro para derrotá-lo.

