Sessão da Tarde da semana: programação de filmes de 01/11 a 05/11

A Sessão da tarde da semana de 1 a 5 de novembro tem animação, comédia, romance e drama para serem exibidos. Confira o que vai passar na faixa vespertina da TV Globo nos próximos dias e anote na agenda o que quer assistir! Os filmes são exibidos depois do Jornal Hoje, às 15h00.

Segunda-feira, 1 de novembro – Como Treinar O Seu Dragão 2 – Sessão da Tarde da semana

Continuação da animação de sucesso da Dreamworks, este filme mostra uma nova aventura de Soluço, quando o jovem descobre uma caverna secreta. No local, moram diversos novos dragões e a proteção é de Valka, sua mãe, que ele pensava estar morta. Eles precisarão unir forças para enfrentar o perigoso Drago Bludvist.

Título Original: How To Train Your Dragon 2

Elenco: Jay Baruchel, Cate Blanchett, Gerard Butler, Craig Ferguson, America Ferrera, Jonah Hill, Christopher Mintz-Plasse, T.J. Miller, Kristen Wiig, Djimon Hounsou, Kit Harington.

Direção: Dean Deblois

Nacionalidade: Americana

Gênero: Animação

Horário: 15h

Assista o trailer do filme da Sessão da Tarde:

Terça-feira, 2 de novembro – O Bom Gigante Amigo – Sessão da tarde da semana

Sophie é uma órfã, certo dia a garota conhece um gigante. Nada de amedrontador, ele é amigável, apesar da aparência que pode enganar. Generoso e bondoso, ele é renegado pelos mesmos de sua espécie, pois se recusa a comer crianças. Os dois então se unem em uma aventura contra gigantes malvados que pretendem aterrorizar os humanos.

Título Original: The BFG

Elenco: Ruby Barnhill; Jemaine Clement; Mark Rylance; Penelope Wilton

Direção: Steven Spielberg

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura

Horário: 15h

Assista o trailer do filme da Sessão da Tarde de terça-feira:

Quarta-feira, 3 de novembro – Arthur – O Milionário Irresistível

Arthur é um playboy mimado que pode perder toda a sua herança se não se casar com a rica Susan Johnson. Ele sabe que pode sempre contar com a ajuda dos conselhos de sua babá, Hobson, mas desta vez ele precisará ser mais responsável para conseguir resolver seus problemas: vale um casamento arranjando para manter sua fortuna ou ele deve lutar por um amor de verdade?

Título Original: Arthur

Elenco: Geraldine James; Greta Gerwig; Helen Mirren; Jennifer Garner; Luis Guzman; Russel Brand.

Direção: Jason Winer

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Horário: 15h

Veja o trailer do filme da Sessão da Tarde esta quarta-feira:

Quinta-feira, 4 de novembro – Incondicional é um filme da Sessão da Tarde da semana

A vida de Samantha era feliz, ela vivia em um rancho com o marido Billy, tinha um cavalo que amava e seus sonhos havia virado realidade, no entanto, tudo muda quando seu amado é assassinado e ela perde a vontade de viver. O que Samantha não esperava era que um encontro com duas crianças e um amigo de infância colocaria sua vida de volta aos trilhos.

Título Original: Unconditional

Elenco: Lynn Collins, Michael Ealy, Bruce Mcgill, Diego Klattenhoff, Michael Beasley, Kwesi Boakye

Direção: Brent McCorkle

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama

Horário: 15h

Assista o trailer do filme da Sessão da Tarde:

Sexta-feira, 5 de novembro – O Que Esperar Quando Você Está Esperando

O filme mostra a experiência de cinco casais que se deparam com os altos e baixos da espera por um filho. Alguns vivem o processo de adoção, outros estão experimentando uma gestação pela primeira vez depois de muitas tentativas fracassadas e há também quem foi parar na maternidade de forma acidental.

Título Original: What To Expect When You’re Expecting

Elenco: Anna Kendrick; Cameron Diaz; Chris Rock; Dennis Quaid; Elizabeth Banks; Jennifer Lopez; Matthew Morrison; Rodrigo Santoro

Direção: Kirk Jones

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia e Romance

Horário: 15h

Assista o trailer do filme da Sessão da Tarde de sexta:

