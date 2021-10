43 filmes de terror para assistir no Halloween de 2021

Chegou o mês tão aguardado por fãs de obras de terror e o dia do Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas por aqui, está logo aí. Com a data batendo na porta, resolvemos separar uma lista de obras de terror que você consegue encontrar em plataformas streaming no Brasil para se entreter durante este período. Então prepare a pipoca e escolha um dos filmes da lista de Halloween!

Filmes para ver no Halloween – O Hospedeiro

Um cientista norte-americano trabalha em um laboratório na Coreia do Sul e certo dia dá a ordem para que uma substância tóxica seja jogada no famoso Rio Han. Uma estranha mutação começa a surgir nas margens do rio, o que colocará muitos em perigo.

Ano: 2006

Onde assistir: Netflix

Pânico

Primeiro filme de uma das franquias mais famosas do cinema, neste primeiro longa, Sidney Prescott desconfia que o misterioso assassinato de adolescentes na pacata cidade em que vive pode ter ligação com a morte de sua mãe. Enquanto isso, ela terá que sobreviver a um maníaco que a persegue e faz diversas ligações enigmáticas e assustadoras. O quinto filme da franquia será lançado no primeiro semestre de 2022.

Ano: 1996

Onde assistir: Google Play Filmes e Youtube Filmes

Corra!

Chris é um homem negro, ele se prepara para conhecer a família de sua namorada Rose, que é branca. O que ele espera ser uma viagem no máximo constrangedora, se torna uma perturbadora jornada em busca da sobrevivência em uma cidade muito estranha.

Ano: 2017

Onde assistir: Google Play Filmes, Now e Youtube Filmes

O Sexto Sentido

Clássico do final dos anos 1990, o filme de M. Night Shyamalan apresenta um psicólogo infantil, Malcolm, que começa a trabalhar no caso de um garoto de 8 anos com dificuldade de entrosamento social. Enquanto isso ele lida com problemas em casa e o trauma de ter visto o suicídio de um de seus pacientes.

Ano: 1999

Onde assistir: Google Play Filmes

Filmes para assistir no Halloween – A Visita

Também de M. Night Shyamalan, este longa conta a história de uma dupla de irmãos ,Tyler e Becca. Eles nunca conheceram os avós por causa de uma briga que a mãe das crianças teve com os pais quando era adolescente. Apesar de relações cortadas, os avós entram em contato e pedem para conhecer os netos, o pedido é concedido e as crianças viajam sozinhas para o interior. Porém, coisas estranham começam a acontecer durante a estadia dos irmãos.

Ano: 2015

Onde assistir: Telecine e Netflix

O Sacrifício do Cervo Sagrado

Steven é um cardiologista renomado, ele tem o que muitos consideram “a família perfeita”. É casado com Anna e tem dois filhos, Kim e Bob. Um dia, ele acaba fazendo amizade com um rapaz, Martin, cujo pai morreu na mesa de cirurgia de Steven. O garoto parece ser uma boa pessoa e o cardiologista se aproxima cada vez mais de Martin, e até o leva para conhecer sua família, o que em breve ele descobrirá ser um erro.

Ano: 2017

Onde assistir: Amazon Prime Video, Google Play Filmes e Youtube Filmes

O Amigo Oculto – Filmes de Halloween

David vive com a filha de 9 anos, recentemente ele perdeu a esposa e ainda passa pelo processo de luta, assim como a pequena Emily. A garota começa a conversar com um amigo imaginário, Charlie, que pode ser uma ameaça a partir do momento que se mostra bastante malvado e vingativo.

Ano: 2005

Onde assistir: Star Plus

O bebê de Rosemary

Rosemary se muda com o marido, que trabalha como ator, para um novo apartamento em Nova York. Ao descobrir sua primeira gravidez, ela começa a desconfiar de seus vizinhos, um casal de idosos que está muito animado com a chegada da criança e buscam proteger o bebê a todo custo. Em 2014, a Starzplay lançou uma minissérie estrelada por Zoe Saldana e Patrick J. Adams baseada na história do filme.

Ano: 1968

Onde assistir: Telecine, Google Play Filmes e Youtube Filmes

Sexta-Feira 13 – Filmes de Halloween

Uma das obras mais famosas do subgênero Slasher, o primeiro filme lançado sobre o vilão Jason mostra um grupo de monitores que resolve passar alguns dias em um local conhecido como ‘Acampamento Sangrento’.

Ano: 1980

Onde assistir: HBO Max, Google Play Filmes e Youtube Filmes

O Homem Invisível

Cecília vive um relacionamento controlador com um cientista rico e famoso, mas certo dia ela consegue fugir de casa e parte para morar com um conhecido, no intuito de se esconder de Adrien. Pouco depois, ela recebe a notícia que o ex-namorado se matou, porém, ela suspeita que o homem ainda está atrás dela por causa de acontecimentos arrepilantes.

Ano: 2020

Onde assistir: Telecine, Google Play Filmes e Youtube Filmes

Psicose

Clássico, este longa tem pontapé inicial na trajetória de uma mulher chamada Marion Crane, que após roubar dinheiro de seu chefe resolve fugir para recomeçar a vida. Durante a viagem, ela para em um hotel de beira de estrada, local em que conhece o peculiar Norman. O filme ganhou um remake em 1998 e em 2013 nasceu a série Bates Motel, que mostra a vida de Norman Bates antes dos acontecimentos do filme Psicose.

Ano: 1960

Onde assistir: Telecine

Nós – Filmes de Halloween

Adelaine e o marido Gabe viajam com os filhos para um casa na praia em busca de diversão e descanso. No entanto, a estadia da família não será nada do que eles esperavam, pois criaturas estranhas vão aparecer no local sem convite e todos ficarão em perigo.

Ano: 2019

Onde assistir: Netflix, Google Play Filmes e Youtube Filmes

A Bruxa

Situado na Nova Inglaterra de 1630, o filme mostra a família de William e Katherine, muito religiosos e devotos. Eles tem cinco filhos, sendo um deles um bebê recém nascido, porém, certo dia essa criança desaparece. Depois disso, a colheita falha e coisas estranhas começam a acontecer na fazenda em que eles moram.

Ano: 2015

Onde assistir: Globoplay, Telecine, Google Play Filmes e Youtube Filmes

Halloween – A Noite do Terror

Claro que não podia faltar o filme que tem o nome desta data comemorativa. Estrelado por Jamie Lee Curtis, o filme mostra as consequências da fuga do psicopata Michael Myers de uma instituição depois de mais de 15 anos preso, por conta do assassinato da irmã. Após escapar da clínica, o homem retorna à sua cidade natal e faz vítimas por onde passa.

Ano: 1978

Onde assistir: Amazon Prime Video, Starzplay e Netflix

Atividade Paranormal

Primeiro filme da franquia de sucesso, neste filme é apresentado um jovem casal que se muda para uma casa que começa a apresentar fenômenos inexplicáveis. A dupla então resolve encher a casa de câmeras e filmar tudo durante o que acontece por lá.

Ano: 2007

Onde assistir: Now

A Bruxa de Blair

Um dos filmes mais famosos do gênero do found footage – aquelas obras que simulam filmagens encontradas -o longa mostra três estudantes de cinema que vão se aventurar nas matas de Maryland para fazer um documentário sobre a lenda da bruxa de Blair, porém, eles desaparecem e as fitas das gravações são encontradas um ano depois com pistas do que aconteceu.

Ano: 1999

Onde assistir: Star Plus, Amazon Prime Video, Google Play Filmes e Youtube Filmes

Invocação do Mal

Filme que deu origem a uma franquia de sucesso do mundo do terror, e os filmes solo da boneca Annabelle, o longa é baseado em fatos e mostra uma casa assombrada que vira alvo dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren.

Ano: 2013

Onde assistir: Telecine, Google Play Filmes e Youtube Filmes

Filmes de Halloween – O Estranho Mundo de Jack

Animação que pode agradar tanto adultos quanto crianças, a produção da década de 1990 se passa na Cidade do Halloween. No local vivem todos os seres que fazem parte desta data comemorativa, eles passam o ano todo se preparando para este dia, mas Jack está um pouco cansado de tudo isso. Então certo dia, enquanto ele passeia pela floresta, Jack encontra portais para outras cidades e acaba indo parar no mundo do natal.

Ano: 1993

Onde assistir: Disney Plus

O Iluminado – Filmes de Halloween

Adaptação do livro de Stephen King, este clássico dos anos 80 dirigido por Stanley Kubrick se passa em um hotel no Colorado. Um homem, Jack Torrance, passa a morar com a esposa e o filho pequeno durante o inverno para cuidar do local, que fecha durante esta época do ano. Conforme o tempo vai passando e a família vai ficando cada vez mais isolada, problemas começam a acontecer.

Ano: 1980

Onde assistir: Globoplay, Telecine, Google Play Filmes e Youtube Filmes

O Gabinete do Dr. Caligari

Clássico do cinema mudo, o filme alemão é uma das obras mais importantes do cinema de horror. A trama é situada em um pequeno vilarejo da fronteira holandesa, em que um misterioso hipnotizador, chamado Dr. Caligari, chega com Cesare, seu companheiro sonâmbulo que supostamente está adormecido há mais de 20 anos.

Ano: 1920

Onde assistir: Telecine

A Hora do Pesadelo

Freddy Krueger morreu queimado por moradores da Rua Elm, anos depois ele resolve se vingar e retorna ao local para invadir os sonhos de adolescentes em pesadelos horríveis que podem tirar a vida de muitos pelo caminho.

Ano: 1984

Onde assistir: Google Play Filmes

Hush – A Morte Ouve – Filmes de Halloween

Escrito e dirigido por Mike Flanagan, criador da séries The Haunting e Missa da Meia-Noite, o filme mostra um fatídico encontro de Maddie Young, uma escritora surda, com um assassino impiedoso que aparece em sua casa, localizada em uma área bastante isolada.

Ano: 2016

Onde assistir: Netflix

Invasão Zumbi – Filmes de Halloween

Este filme coreano estrelado pelo ator Gong Yoo, mostra um homem de negócios que embarca com a filha em um trem expresso, que vai ir da cidade de Seul, capital da Coréia do Sul, até Busan, região portuária. No entanto, o que parecia simples e tranquilo vai se tornar um pesadelo quando o país começar a ser dominado por zumbis.

Ano: 2016

Onde assistir: Netflix, Google Play Filmes e Youtube Filmes

O Homem nas Trevas

A jovem Rocky quer realizar um último grande roubo antes de se mudar com a irmã pequena para a ensolarada Califórnia. Ela e seus dois amigos então se planejam para roubar um homem cego que pode ter bastante dinheiro escondido em casa. Porém, o que parecia fácil vai se tornar desafiador e eles precisarão lutar para sobreviver.

Ano: 2016

Onde assistir: Telecine, Google Play Filmes e Youtube Filmes

A Orfã – Filmes de Halloween

John e Kate Coleman já tem dois filhos, mas após uma perda na família, eles resolvem adotar uma criança. Eles visitam um orfanato e se encantam pela pequena Esther, uma garota de 9 anos que já passou por grandes traumas durante a vida. Depois que a menina vai para a casa da família, acontecimentos perturbadores começam a assombra-los.

Ano: 2009

Onde assistir: Google Play Filmes e Youtube Filmes

O Silêncio dos Inocentes

Ganhador de 5 Oscars, o filme apresenta a personagem Clarice Starling, uma agente novata do FBI, que procura por um serial killer que mata mulheres jovens e tira a pele de suas vítimas. Para montar o perfil psicológico do assassino, ela acaba contando com a ajuda de Hannibal Lecter, um psiquiatra canibal preso.

Ano: 1991

Onde assistir: MGM, Telecine, Google Play Filmes e Youtube Filmes

Casamento Sangrento

Grace acabou de se casar com um homem charmoso e milionário, herdeiro de uma família cuja a fortuna vem do ramo de jogos de tabuleiro. Tudo parece perfeito e ela quer fazer parte da família, por isso aceita participar de uma tradição dos Le Domas, um jogo. O que ela esperava ser uma simples esconde-esconde vai se tornar cenário de uma carnificina.

Ano: 2019

Onde assistir: Star Plus

Brinquedo Assassino

Um dos assassinos mais famosos do cinema, este longa é o primeiro da franquia do boneco Chucky. A história tem seu ponta pé inicial na morte da babá do pequeno Andy. Ela foi arremessada por uma janela e ninguém acredita na criança, que diz que o boneco foi o responsável. Porém, uma série de eventos terríveis logo fará o detetive Mike prestar atenção no que o garoto contou.

Ano: 1988

Onde assistir: MGM

Dragão Vermelho

Assim como Silêncio dos Inocentes, este filme estrelado por Edwart Norton e Anthony Hopkins tem a presença de Hannibal Lecter durante a investigação de um caso arrepilante. O protagonista é Will Graham, um agente do FBI que quase foi morto pelo canibal e agora precisa retornar ao trabalho para caçar um serial killer.

Ano: 2002

Onde assistir: Star Plus

Alien, o Oitavo Passageiro

No espaço, uma nave está a caminho de retornar para a Terra, no entanto, durante o trajeto eles recebem um sinal estranho de um asteroide. A tripulação resolve investigar e um dos membros acaba atacado. O que parecia ser um caso isolado, logo vira uma situação de terror, quando eles descobrem que algo se esconde na nave.

Ano: 1979

Onde assistir: Star Plus

Filmes para o Halloween – O Exorcista

Uma atriz começa a estranhar o comportamento de sua filha de 12 anos, ela chama então um padre, que também é psiquiatra, para ajuda-la. Ao consultar a garota, ele chega na conclusão que ela está possuída, por isso chama um sacerdote que é especialista em exorcismo para auxiliar no caso.

Ano: 1973

Onde assistir: Looke

Extermínio – Filmes de Halloween

Jim sofre um acidente e acaba em coma, ele acorda 28 dias depois em um hospital vazio e devastado. O que aconteceu? Ele não faz ideia, ele vaga pelas ruas de Londres, que também estão em um estado deplorável, até que se depara com pessoas que acabaram infectadas com um vírus mortal, ele começa a entender o que ocorreu e o que precisar fazer para sobreviver.

Ano: 2002

Onde assistir: Star Plus

IT – A Coisa

O irmão de Bill, o pequeno Georgie desaparece durante um dia de chuva. Algum tempo depois outros acontecimentos estranhos na cidade de Derry começam a assombrar o grupo de amigos de Bill. As crianças acabam se deparando com um violento e impiedoso palhaço chamado Pennywise.

Ano: 2017

Onde assistir: Netflix, Google Play Filmes e Youtube Filmes

Caso 39 é filme para ver no Halloween

Emily é uma assistente social dedicada no trabalho. Seu caso de número 39 envolve uma garotinha que aparenta ter pais abusivos, ela resolve agir e salvar a criança. No entanto, pouco depois ela começa a perceber que a menina pode não ser inocente como aparenta e se encontrará em perigo.

Ano: 2009

Onde assistir: Google Play Filmes e Youtube Filmes

Coraline e O Mundo Secreto

O filme de Henry Selick pode leve para os adultos, mas pode deixar muita criança com medo no dia de Halloween. Na animação, a jovem garota acabou de se mudar com a família para uma nova casa. Ela não está muito feliz com a atual realidade em que vive e resolve explorar o local, até que acaba em uma porta que a leva para outro mundo, lugar em que sua família existe, porém, de forma muito diferente.

Ano: 2009

Onde assistir: Google Play Filmes e Youtube Filmes

Um Lugar Silencioso

Em um mundo apocalíptico, criaturas invadiram a Terra e são sensíveis aos mais baixos sons, por isso, para sobreviver é necessário ficar em completo silêncio. A trama mostra a vida de uma família, os Abbott, que vive isolada em uma casa no campo.

Ano: 2018

Onde assistir: Now, Google Play Filmes, Paramount Plus e Youtube Filmes

A Casa de Cera

Um grupo de jovens faz uma viagem de carro para um campeonato universitário, porém, no meio do caminho um incidente acontece que os deixa assustados. Em seguida, eles resolvem acampar e descobrem que o carro apresenta problemas. Eles então aceitam uma carona até a cidade mais próxima, o que será a pior decisão de suas vidas.

Ano: 2005

Onde assistir: HBO Max, Google Play Filmes e Youtube Filmes

Uma Noite de Crime

Nos Estados Unidos do futuro, foi estabelecido um dia em que os moradores do país podem realizar qualquer tipo de crime durante 12 horas, sem que nenhuma penalidade aconteça. Esta data é conhecida como o Dia do Expurgo. Neste primeiro filme da franquia, que além de vários longas também ganhou uma série de TV, o público acompanha a noite de uma família que luta para sobreviver depois que estranhos aparecem em sua porta durante o expurgo.

Ano: 2013

Onde assistir: Netflix, Globoplay, Amazon Prime Video, Youtube Filmes e Google Play Filmes

Alive – Filmes de Halloween

Joon Woo vive com a família em uma cidade da Coreia do Sul. Certo dia ele acorda com seus pais fora, ele não estranha nada e vive normalmente, até que percebe que algo tem atingido o mundo, um mortal vírus que tem transformado as pessoas em monstros com sede de carne humana.

Ano: 2020

Onde assistir: Netflix

À Espreita do Mal

Um garoto de 12 anos desaparece e o detetive Greg Harper é colocado no caso. Enquanto busca pela criança e o sequestrador, ele precisa lidar com os problemas que vem tendo em casa, com a esposa Jackie e o filho Connor. Porém, ele não podia imaginar que o mal está dentro de sua própria casa.

Ano: 2019

Onde assistir: Netflix

Os Outros – Filmes de Halloween

Grace vive em uma mansão com os dois filhos pequenos, enquanto lida com a saudade do marido, que está na guerra. Certo dia, os criados somem e ela precisa recorrer a novos empregados. Ela contrata três pessoas para se tornaram responsáveis do cuidado da casa, mas avisa: todas as janelas, portas e cortinas devem ficar fechados o tempo todo , principalmente durante o dia, pois seus filhos sofrem de uma rara doença que não permite que eles sejam expostos ao sol.

Ano: 2001

Onde assistir: Claro Video

A Fita Branca

Na Alemanha pré 1ª Guerra Mundial, em 1913, um pequeno vilarejo começa a ser alvo de fenômenos estranhos depois que o médico do local sofre um acidente a cavalo. Os casos, cada vez mais violentos, parecem acontecer por culpa de alguém.

Ano: 2009

Onde assistir: Mubi e Belas Artes À La Carte

O Segredo de Marrowbone

Na tentativa de se esconder do marido abusivo, a mãe de Jack, Billy, Jane e Sam fugiu de casa com as crianças, mas agora ela morreu e seus filhos ficaram sozinhos em um casarão. Unidos, os irmãos tentam continuar a vida após a perda da mãe, mas o local em que vivem esconde segredos que podem deixá-los em grande perigo.

Ano: 2017

Onde assistir: Itunes, Vivo Play e Youtube Movies

