Sessão da Tarde da semana: programação de filmes de 9 e 13 de maio

A Sessão da Tarde da semana tem filme de superação, comédia romântica, clássico adolescente dos anos 2000 e mais. Com exibição de segunda a sexta na faixa das 15h30, depois da exibição especial de O Cravo e a Rosa, a semana começa com o longa metragem Um Bom Partido, de 2012.

Segunda-feira, 9 de maio – Um Bom Partido começa a Sessão da Tarde da semana

Na segunda-feira é dia de assistir Um Bom Partido na Sessão da Tarde da semana. Estrelado por Gerard Butler, o filme de 2012 mostra um ex-atleta que passa a treinar o time do filho, como uma forma de se redimir. O problema é que ele começa a chamar a atenção das mães das outras crianças e tem dificuldade para resistir a sua atração por elas.

Título Original: Playing for Keeps

Elenco: Gerard Butler, Jessica Biel, Noah Lomax, Dennis Quaid, Uma Thurman, Catherine Zeta-Jones, James Tupper, Judy Greer, Abella Wyss, Grant Goodman, Grant Collins, Aidan Potter

Direção: Gabriele Muccino

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia, Romance e Esportes

Horário: 15h30

Terça-feira, 10 de maio – O Que Te Faz Mais Forte

Baseado em uma história real, o filme que vai passar na Globo na terça-feira contar a vida do norte-americano Jeff Bauman. O rapaz foi atingido por uma bomba durante a maratona de Boston, nos Estados Unidos. O atentado aconteceu em 2013 e foi arquitetado por dois irmãos chechenos . Ao sofrer consequências físicas por causa da bomba, ele precisa aprender a recomeçar.

Título Original: Stronger

Elenco: Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson, Richard Lane Jr., Nate Richman, Lenny Clarke, Patty O’Neil, Clancy Brown, Kate Fitzgerald, Danny McCarthy, Frankie Shaw, Carlos Sanz, Michelle Forziati, Sean McGuirk, Karen Scalia

Direção: David Gordon Green

Nacionalidade: Americana

Gênero: Biografia e Drama

Horário: 15h30

Quarta-feira, 11 de maio – Meninas Malvadas na Sessão da Tarde da semana

Na quarta-feira é dia de usar rosa! O clássico teen Meninas Malvadas está de volta mais uma vez nas telinhas da Globo, com a Sessão da Tarde da semana. Na trama, Cady é uma adolescente que passou quase a vida toda aprendendo em casa, enquanto morava na África com os pais cientistas. Porém, no ensino médio ela retorna aos Estados Unidos e agora precisa se adaptar a uma escola comum, cheia de regras sociais e com patricinhas que mandam no lugar.

Título Original: Mean Girls

Elenco: Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Tina Fey, Tim Meadows, Amy Poehler, Ana Gasteyer, Lacey Chabert, Lizzy Caplan, Daniel Franzese, Neil Flynn, Jonathan Bennett, Amanda Seyfried

Direção: Mark Waters

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Horário: 15h30

Quinta-feira, 12 de maio – Globo vai passar Cartas para Deus

Cartas para Deus é um dos filmes da semana da Sessão da Tarde que também é baseado em fatos. O longa foi escrito pelo roteirista Patrick Doughtie, que perdeu o filho, vítima de câncer. Na trama, Tyler é um garotinho de 8 anos doente. Ninguém acredita em sua recuperação e por isso o garoto deposita sua fé em Deus. Ele começa a escrever um diário enquanto luta contra o câncer.

Título Original: Letters to God

Elenco: Lisa Curtis, Christopher Schmidt, Lyanna Tumaneng, Tanner Maguire, Ralph Waite, Dennis Neal, Cris Cunningham, Carol Saragusa, Maree Cheatham, Robyn Lively, Michael Bolten

Direção: David Nixon e Patrick Doughtie

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama e Família

Horário: 15h30

Sexta-feira, 13 de maio – Maluca Paixão

Encerrando a semana da Sessão da Tarde, a comédia romântica estrelada por Sandra Bullock e Bradley Cooper mostra Mary, uma mulher que se convence que o cinegrafista da CNN, Steve, é o grande amor de sua vida. Ela cruza os Estados Unidos atrás do rapaz e tem esperança que os dois vão ser muito felizes juntos.

Título Original: All About Steve

Elenco: Sandra Bullock, Thomas Haden Church, Bradley Cooper, Ken Jeong, DJ Qualls, Howard Hesseman, Keith David, Beth Grant, Katy Mixon

Direção: Phil Traill

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia romântica

Horário: 15h30

Leia também

23 filmes para assistir no dia das mães na Netflix em 2022