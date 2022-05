23 filmes para assistir no dia das mães na Netflix em 2022

Data comemorativa é celebrada no segundo domingo do mês de maio no Brasil.

Entre as datas comemorativas mais populares do Brasil, o dia dedicada as mamães de todo o país está no topo da lista. Para que você possa aproveitar o dia em família, com aquele almoço gostoso na mesa e um bom entretenimento na televisão, o DCI preparou um compilado com filmes para assistir no dia das mães que estão disponíveis na Netflix.

Minha Mãe é Uma Peça é um dos filmes para assistir no dia das mães na Netflix

Dona Hermínia está com os filhos crescidos, é separada e vive em uma apartamento em Niterói. Baseado na peça homônima estrelada pelo humorista Paulo Gustavo – que tem a protagonista inspirada na própria mãe do artista – o longa metragem mostra as peripécias Hermínia ao lidar com a independência dos filhos e percalços da vida de mãe.

Ano: 2013

Diretor: André Pellenz

Não sei como ela consegue

Kate Reedy é mãe, esposa e gerente de um fundo de investimentos. Ela dá conta de cuidar da casa, das crianças, de novo contas diferentes no trabalho e que são de fusos espalhados pelo mundo. Nem ela mesma sabe como consegue dar conta de tudo de uma vez só, até que um dia percebe que precisa deixar sua vida menos atarefada.

Ano: 2011

Diretor: Douglas McGrath

De Pernas Para o Ar

Alice tem mais de 30 anos, é casada e tem um filho. Ela é bem sucedida no mundo dos executivas e tem uma rotina de workaholic. Porém, sua vida muda da noite para o dia quando é demitida e no mesmo dia perde o marido João. Ela agora precisa se reerguer e para isso conta com a ajuda de uma vizinha, que é dona de um sex shop.

Ano: 2010

Diretor: Roberto Santucci

Mãe está na Netflix

Para quem prefere sentar no sofá e assistir um filme de terror no dia das mãos ao lado da família, Mãe é uma opção. O longa estrelado por Jennifer Lawrence divide opiniões e mostra uma mulher que mora com o marido em uma casa afastada no campo. A vida dela se torna um inferno quando hóspedes inconvenientes começam a tomar conta da casa.

Ano: 2017

Diretor: Darren Aronofsky

Mães Paralelas

Neste longa metragem que foi indicado ao Oscar 2022 de melhor atriz e melhor canção original, a trama mostra a vida de duas mulheres que se tornam mães no mesmo dia. Ambas dão a luz em Madri, na Espanha, no hospital em que se conhecem durante o processo. O vínculo que criam muda a vida das duas para sempre.

Ano: 2021

Diretor: Pedro Almodóvar

Rosa e Momo na lista de filmes para assistir no dia das mães

Neste filme italiano com Sophia Loren, é apresentada a protagonista Madame Rosa, uma mulher judia que sobreviveu ao holocausto. Ela esteve no campo de concentração de Auschwitz e depois passou a viver em uma casa no litoral da Itália. Prestativa, ela tem uma espécie de creche em casa, que abriga principalmente filhos de prostitutas. Sua vida dá uma guinada quando acolhe um menino de 12 anos que a roubou.

Ano: 2020

Diretor: Edoardo Ponti

O Impossível

Este filme que se pode assistir no dia da mães na Netflix é estrelado por Naomi Watts, Ewan McGregor e Tom Holland. Na trama, uma família viaja para a Tailândia para aproveitar as férias. Porém, um tsunami acontece no país e a família é atingida e separada. Os pais se perdem um do outro, assim como as crianças. O longo é baseado na história real da família Belón.

Ano: 2012

Diretor: J.A. Bayona

Uma Prova de Amor

Anna tem 13 anos e não para de ir ao hospital. Porém, a menina não está doente, ela é submetida a procedimentos médicos desde que nasceu para ajudar a irmã, Kate, que tem leucemia. No entanto, certo dia Anna decide que já se doou o suficiente e decide contratar um advogado para se emancipar da família e poder viver em paz, o que deixa os pais das meninas em desespero.

Ano: 2009

Diretor: Nick Cassavetes

A Troca é filme baseado em fatos entre os que estão na Netflix para assistir no dia das mães

Outro longa baseados em fatos na lista de filmes para assistir no dia das mães, este drama estrelado por Angelina Jolie lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz, em 2009. Na trama, Walter, o filho de Christine Collin, é sequestrado. Ela busca incessantemente pela criança, até que após meses de busca, a polícia leva o menino para casa. Porém, há um problema: segundo Christine, o garoto não é o seu filho perdido.

Ano: 2008

Diretor: Clint Eastwood

O Quarto de Jack

Adaptação do livro “Room”, da autora irlandesa Emma Donoghue, O Quarto de Jack mostra Jack, um menino de cinco anos, e sua mãe, que vivem em um cativeiro há anos. A moça foi sequestrada ainda jovem e o menino nunca viu o mundo exterior. Para salvar a si e o filho, ela bola um plano contra o sequestrador para tirá-los de lá.

Ano: 2015

Diretor: Lenny Abrahamson

Pare, se não mamãe atira

Clássico dos anos 1990, a comédia estrelada por Sylvester Stallone mostra um detetive de polícia que tem que lidar com a visita da mãe, logo após terminar um relacionamento com Gwen, sua chefe no departamento de polícia. Para piorar a situação do personagem de Stallone, sua mãe se torna testemunha de um crime e por isso não pode sair da cidade.

Ano: 1992

Diretor: Roger Spottiswoode

Casamento Grego é filme para assistir com a família no dia das mães

Toula vem de uma família grande, barulhenta e intrometida. Eles são gregos e mantém as tradições de sua cultura com afinco. Toula trabalha em uma agência, mora com os pais aos 30 anos e tem uma vida sem graça. Porém, tudo muda quando ela conhece Ian, um homem que rouba seu coração, mas que é inglês e por isso pode não ser aceito por sua família.

Ano: 2002

Diretor: Joel Zwick

Dumplin

Willowdean é gorda, mas não tem problemas com sua aparência. Ela aceita seu corpo como é e sabe ter confiança. Porém, sua mãe é uma ex-miss e não respeita a aceitação que a jovem tem com o próprio corpo. Ao se apaixonar por um atleta, Willowdean resolve entrar em um concurso de beleza como maneira de protestar contra a indústria da beleza e a forma que mulheres fora do padrão são tratadas.

Ano: Anne Fletcher

Diretor: 2018

Mãe e muito mais

Estrelado pelas veteranas Angela Bassett, Felicity Huffman e Patricia Arquette, este filme na Netflix pode agradar quem busca algo para assistir no Dia das Mães. Na trama, Carol Walker, Helen Halston e Gillian Lieberman são mães de filhos adultos. Elas se sentem abandonadas no dia das mães, mas invés de ficarem tristes pelos cantos da casa e choramingarem, as três resolvem preparar uma viajam para Nova York. Juntas, elas decidem que vão surpreender os filhos.

Ano: 2019

Diretor: Cindy Chupack

Milagres do Paraíso

Com Jennifer Garner, Martin Henderson, Queen Latifah e Kylie Rogers no elenco, Milagres do Paraíso mostra a história real de uma família que precisou lidar com um diagnóstico raro de uma de suas filhas. Baseado no livro Three Miracles From Heaven, escrito por Christy Beam, mãe da garota que fica doente no filme, a história mostra o que aconteceu depois que a pequena Anna, de 10 anos, precisou encontrar uma cura aparentemente impossível.

Ano: 2016

Diretor: Patricia Riggen

A Família Mitchell é um dos filmes para assistir no dia das mães

Indicado ao Oscar de melhor animação, em 2022, esta animação mostra a família Mitchell. O grupo é disfuncional, mas é uma família amorosa. Em viagem, eles acabam interrompidos por conta de uma revolta tecnológica que ameaça acabar com o mundo. Eles precisam então superar diferenças e problemas para conseguiram se salvar e manter a humanidade inteira.

Ano: 2021

Diretor: Michael Rianda e Jeff Rowe

Família do Bagulho é comédia para assistir no dia das mães

Para quem busca na lista filmes de comédia para assistir no dia das mães, o longa estrelado por Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Emma Roberts e Will Poulter está disponível na Netflix. Na trama, um traficante de baixa categoria precisa lidar com um grande trabalho em outro estado. Para passar despercebido pela polícia, ele decide criar uma família de mentirinha com pessoas tão disfuncionais quanto ele e fingir que está em viagem pelas estradas dos Estados Unidos.

Ano: 2013

Diretor: Rawson Marshall Thurber

De Repente Família é história real para ver no dia das mães na Netflix

De Repente Família conta a história real de vida do roteirista e diretor Sean Anders, que comanda o longa metragem. Na trama, Pete e Ellie decidem começar uma família por meio da adoção. Eles esperavam conseguir uma criança, mas acaba com três em casa: duas crianças e uma adolescente. Eles precisam aprender o ofício de serem pais e ainda se adaptarem com a mudança abrupta na rotina.

Ano: 2018

Diretor: Sean Anders

Gente Grande

Lenny, Kurt, Eric, Marcus e Rob são amigos desde a infância. Anos mais velhos, eles se reencontram no velório de ex-treinador que foi muito importante na vida de cada um deles. Eles decidem então passar um tempo a mais juntos e resolvem levar as esposas e os filhos para um lugar para se divertirem. Ao se hospedarem todos juntos, o feriado se transforma em uma loucura.

Ano: 2010

Diretor: Dennis Dugan

Que horas ela volta?

Com Regina Casé como protagonista, o filme mostra Val, uma mulher pernambucana que deixou sua vida no nordeste para trabalhar como doméstica em São Paulo. Ela envia o que pode de dinheiro para a família, que ficou no Pernambuco, e passa anos cuidando da casa de Barbara. Ela cria o filho da patroa, Fabinho, como se fosse seu e vive no local, em um quartinho. Certo dia, sua filha Jéssica avisa que irá morar com ela por algum tempo, em preparação para o vestibular, e tudo muda nas relações da casa.

Ano: 2015

Diretor: Anna Muylaert

Como Nossos Pais é filme nacional na lista do que assistir no dia das mães

Rosa quer ser perfeita em tudo que faz: na vida profissional, em casa como esposa, como mãe e até como filha. Fruto de uma casa de intelectuais e mãe de duas garotas que estão chegando na pré-adolêscencia, ela se sente pressionada com o choque entre as gerações da família. Além disso, ela precisa lidar com uma revelação da própria mãe que a deixa em estado de choque.

Ano: 2017

Diretor: Laís Bodanzky

Tallulah

Tallulah (Ellen Page) vive sozinha em um furgão, ela não tem dinheiro, família ou amigos. Certo dia, a jovem aparece na porta de Margo (Allison Janney) e diz que o bebê em seu colo é seu neto. A moça conta que foi abandonada pelo namorado – filho de Margo – e que precisa de um lugar para ficar com a criança.

Ano: 2016

Diretor: Sian Heder

Lado a Lado

Luke e Jackie são separados. Ele começa a namorar uma mulher mais jovem e bem sucedida fotógrafa que não agrada em nada seus filhos ou a ex-esposa. A relação na família fica complicada e a rivalidade cresce, principalmente porque Jackie não quer saber de uma aproximação fotógrafa com as crianças, o é motivo de muita discussão. Porém, Jackie descobre que tem uma grave doença e precisa lidar com sua nova realidade.

Ano: 1998

Diretor: Chris Columbus

