Sessão da Tarde de hoje (11/01) vai exibir ‘Férias da Família Johnson’

Após o Jornal Hoje, a Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira, dia 11/01/2021, vai exibir o filme “Férias da Família Johnson” (2011), a partir das 15h (horário de Brasília). O filme tem uma duração original total de 1h37 minutos. Irmã de Beyoncé, Solange Knowles, está no elenco do filme ‘Férias da Família Johnson”.

Sessão da tarde de hoje: Johnson Família Férias

Quando: hoje, segunda-feira, 11 de janeiro (11 de janeiro) às 15h

Onde: No canal aberto da TV Globo

Qual o filme da sessão da tarde de hoje?

O corretor de seguros de LA, Nate (Cedric the Entertainer), tem três dias para levar sua família a uma reunião familiar no Missouri. Ele está ansioso para mostrar à sua mãe e ao irmão competitivo como sua família é perfeita e ganhar o cobiçado troféu de “Família do Ano”. Infelizmente, sua família está longe do ideal: a adolescente Nikki (Solange Knowles) se esforça demais para ser sexy enquanto seu filho DJ (Bow Wow) está obcecado em ser um rapper e a jovem Destiny tem uma fixação por seu animal de estimação imaginário. E o pior de tudo, ele está separado de sua esposa de dezesseis anos, Dorothy (Vanessa Williams).

Claro, sua viagem para o Missouri está repleta de todos os desastres que se poderia esperar (acidentes de carro, um carona louco, uma temporada na prisão). No caminho, terão que enfrentar um caminhoneiro psicótico, dar carona a um aficionado por feitiçaria e “desmascarar” os perigos de uma banheira em um estranho hotel.

Veja o trailler do filme da sessão da tarde de hoje:

Título Original Johnson Family Vacation

Elenco Cedric the Entertainer, Bow Wow, Vanessa Williams, Solange Knowles, Shannon Elizabeth, Gabby Soleil

Dubladores Nate Johnson, Tio Earl: Armando Tiraboschi/ Dorothy Johnson: Cecília Lemes/ Nikki Johnson: Daniela Piquet/ Mack Johnson: Luiz Antonio Lobue/ D.J. Johnson: Rodrigo Andreatto/ Chrishelle Rene Boudreau: Raquel Marinho/ Outras Vozes: Isaura Gomes, Tatá Guarnieri

Direção Christopher Erskin

Nacionalidade Americana

Gênero Comédia