Sessão da tarde de hoje (13/01): Globo vai exibir o filme ‘Shrek 2’

Após o jornal, a Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021, vai exibir o filme “|Shrek 2”, a partir das 15h (horário de Brasília). O filme tem uma duração original total de 1h45. Shrek e Fiona viajam para o Reino de Far Far Away, onde os pais de Fiona são Rei e Rainha, para celebrar seu casamento. Quando chegam, descobrem que não são tão bem-vindos quanto pensavam que seriam.

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje?

Lançado em 2014, o filme da sessão da tarde de hoje é uma sequência de sucesso do primeiro filme ‘Shrek’, de 2001. Shrek (Mike Myers) resgatou a princesa Fiona (Cameron Diaz), se casou e agora é hora de conhecer os pais. Shrek, Fiona e Donkey (Eddie Murphy) partem para Far, Far Away para encontrar a mãe e o pai de Fiona. Mas nem todos estão felizes. Shrek e o rei Harold (John Cleese) têm dificuldade em se dar bem e há tensão no casamento. Não é apenas a família que está infeliz. O Príncipe Encantado (Rupert Everett) retorna de uma tentativa fracassada de resgatar Fiona e trabalha ao lado de sua mãe, a Fada Madrinha (Jennifer Saunders), para tentar encontrar uma maneira de afastar Shrek de Fiona.

Mais informações sobre a sessão da tarde de hoje:

Título Original Shrek 2

Elenco Cameron Diaz; Eddie Murphy; Julie Andrews; Rupert Everett

Direção Andrew Adamson;Conrad Vernon;Kelly Asbury

Nacionalidade Americana

Gênero Animação

Veja o trailer da Shrek, filme da sessão da tarde de hoje:

01:15 – Corujão I – (Des)Encontro Perfeito

Nancy tem 34 anos de idade e leva uma vida fracassada no amor. Quando ela viaja a Londres para o aniversário de casamento de seus pais, conhece Jack, que confunde Nancy com a garota que ele está esperando para um encontro às cegas. Sem desfazer a confusão, Nancy assume a identidade da garota que Jack esperava e passa uma ótima noite ao lado do pretendente. Mas uma hora a mentira vai ser descoberta.

02h45 -Corujão II – Real Beleza

João é um fotógrafo decadente, procurando uma nova modelo para relançar a sua carreira. Ele parte para o Sul do Brasil, onde fotografa dezenas de adolescentes, até se encantar com a beleza de Maria, que deseja transformar em modelo internacional. Mas Pedro, o pai da garota, se opõe à carreira profissional da filha. Durante uma viagem de Pedro, João tem um caso amoroso com Anita, mãe de Maria.