Sessão da Tarde de hoje (3/11): ‘Diário De Um Banana 3: Dias De Cão’

Após o Jornal Hoje, a rede Globo vai passar na sessão da tarde de hoje (3/11), terça-feira, o filme “Diário De Um Banana 3: Dias De Cão”. O longa será exibido às 14h45 (horário de Brasília).

O sessão da tarde de hoje mostra Greg, que não vê a hora de curtir com os amigos as férias de verão, mas seu pai tem outros planos. O jovem acaba fingindo que arrumou um emprego em um clube de campo, o que provoca muitas confusões.

O que vai passar na sessão da tarde de hoje, dia 3?

Greg está prestes a ter o pior verão de sua vida. Os problemas começam após ser expulso de um clube, o qual costumava ir com frequência com seu melhor amigo, Rowley. A saída para se refrescar seria ir à praia, mas a família de Greg está sem dinheiro para viajar.

Com isso, Greg e Rowley não têm outra alternativa a não ser usar a piscina pública de sua cidade, com seus chuveiros abertos ao público que os enchem de vergonha. Além disto, os amigos enfrentam problemas após assistir a um filme de terror roubado do quarto de Rodrick. Como no fim uma mão lamacenta aparece indo em direção à tela, Greg e Rowley acreditam que ela possa pegá-los a qualquer momento.

Título Original Diary of a Wimpy Kid: Dog Days

Elenco Zachary Gordon, Steve Zahn, Robert Capron, Devon Bostick, Rachael Harris, Peyton List

Direção David Bowers

Nacionalidade Canadá, Estados Unidos

Gênero Comédia

Corujão

No Corujão, às 2h05 (horário de Brasília), a emissora exibe “Shakespeare Apaixonado”.

O jovem astro do teatro londrino William Shakespeare sofre de bloqueio criativo e não consegue escrever sua peça. Um dia, ele conhece Viola de Lesseps, uma jovem que sonha em atuar, algo proibitivo no final do século XVI. Para burlar o preconceito e ter sua chance, Viola se disfarça de homem e começa a ensaiar o texto de Will, que começou a fluir e passou a dar vazão ao amor entre os dois. O que eles não contavam era com o casamento arranjado pela família entre Viola e Lorde Wessex.

Título Original Shakespeare in Love

Direção John Madden

Nacionalidade Americana; inglesa

Gênero Comédia dramática

Elenco Judi Dench; Joseph Fiennes; Gwyneth Paltrow; Imelda Staunton.

