Sessão da Tarde de hoje (14/1) exibe ‘Sonhos de Papel’

Quer relaxar no sofá e curtir a programação da TV? Na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (14), o público poderá conferir o drama de “Sonhos de Papel” (2015), que conta com atuação dos australianos Ed Oxenbould e Sam Worthington. O filme é dirigido por Robert Connolly e vai ao ar a partir das 15h (horário de Brasília), na TV Globo.

Sessão da tarde de hoje: Sonhos de Papel

Quando: hoje, quinta-feira, 14 de janeiro, às 15h

Onde: No canal aberto da TV Globo

Qual é o filme da Sessão da Tarde de hoje?

Lançado em 2015, o longa é inspirado em um episódio da série de televisão “Australian Story”, chamado “Fly with Me”. Conta a história de Dylan ( Ed Oxenbould), um garoto de 11 anos criado por seu pai (Sam Worthington) em uma remota cidade do interior da Austrália. A vida do personagem se altera completamente ao conquistar um lugar no campeonato de aviões de papel de Sydney, na Austrália.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Então, ele luta contra a falta de dinheiro para conseguir competir no Campeonato Mundial de Avião de Papel, que acontece no Japão. Em meio à busca para realizar o sonho, reestabelece a relação com o pai, até então muito complicada.

Com direção de Robert Connolly, o filme também traz no elenco Deborah Mailman, Nicholas Bakopoulos-Cooke, Ena Imai e Terry Norris.

Confira o trailer do longa Sonhos de Papel

Ficha técnica do filme da Sessão da Tarde de hoje:

Título Original: Paper Planes

Paper Planes Elenco : Sam Worthington, Ed Oxenbould, Deborah Mailman, Nicholas Bakopoulos-cooke, Ena Imai, Terry Norris

: Sam Worthington, Ed Oxenbould, Deborah Mailman, Nicholas Bakopoulos-cooke, Ena Imai, Terry Norris Direção : Robert Connolly

: Robert Connolly Nacionalidade : Australiana

: Australiana Gênero: Drama

Que horas começa o filme na Globo?

Sessão da Tarde de hoje, conecte-se à TV Globo a partir das 15h (horário de Brasília). As exibições dos filmes começam após o “Jornal Hoje”. Para assistir ao drama com direção de Robert Connolly, na, conecte-se à TV Globo a partir das 15h (horário de Brasília).