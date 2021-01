Resumo de Laços de Família: capítulos de 11/01 a 15/01/2021

Leia os capítulos do resumo de Laços de Família 11 a 15 de janeiro de 2021, novela do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Escrita por Manoel Carlos, a trama é protagonizada por Vera Fisher (Helena) e mostra o amor incondicional de uma mãe pela filha.

Os capítulos podem sofrer alterações por escolha da emissora.

Final: quem fica com quem na novela?

Resumo de Laços de Família – capítulo 91 – segunda-feira, 11/01

Disposta a ficar no haras, Íris diz que falará que, além de Cíntia, Pedro tentou forçar Socorro e ela a fazerem sexo com ele. Pedro fica furioso. Sem escapatória, e sabendo que Íris é capaz de tudo, Pedro cede. Elas podem continuar no haras mas agora terão que seguir as regras ditadas por ele. Alma continua envolvida com os preparativos da festa de casamento de Edu e Camila. Ela quer que seja o maior acontecimento social do ano. Cíntia fica sem ação quando Íris diz que conhece a verdade de seu relacionamento com Pedro.

Resumo de Laços de Família – capítulo 92 – terça-feira, 12/01

Íris briga com Cíntia e diz que nunca vai perdoá-la. Irritada, Cíntia dá uma bofetada na cara de Íris. Fred conta para Helena que Capitu não quer mais nada com ele. Cíntia pede desculpa a Íris, mas ela recusa. Pedro aparece na hora e Íris vai embora. Capitu se arruma para mais um programa com Orlando. Camila comunica que vai entrar na igreja com Pedro e Alma desconfia. Orlando avisa que já levantou a ficha de Maurinho e oferece um anel de noivado para Capitu. Miguel telefona para Helena e os dois trocam carícias. Fred entra na casa de Capitu para entregar Bruninho. Os dois trocam olhares apaixonados e se beijam.

Resumo de Laços de Família – capítulo 93 – quarta-feira, 13/01

Fred e Capitu entram no quarto se beijando com paixão. Miguel adora as fotos que Paulo revelou. Camila sente dores na perna, o que preocupa Helena. Ema quase vê os dois, mas Fred se esconde. Camila pede que Helena prometa cuidar do bebê, caso ela morra. A mãe tenta afastar os pensamentos funestos da cabeça da filha. Edu reage às propostas faustosas de Alma e Estela. Helena conversa com Edu sobre o mal-estar de Camila. Ele prontamente compra e leva um sofá para a casa nova, para que a noiva não se canse, enquanto conversa com o decorador. Íris se recusa a falar com Cíntia e sai em disparada numa corrida com Fábio. Clara não quer conversa com Fred. Helena e Miguel almoçam juntos e ele “inaugura” o retrato deles em cima de sua mesa. Capitu entrega o dinheiro para Maurinho. Orlando e um detetive dão uma prensa no rapaz.

Resumo de Laços de Família – capítulo 94 – quinta-feira, 14/01

Orlando pega o dinheiro que Capitu entregou e ainda acusa Maurinho de chantagista. Depois, tranquiliza Capitu e declara mais uma vez o seu amor. Viriato acha que faltou surpresa no episódio das meias pretas. Cláudia acalma Helena: Camila está sentindo cólicas, mas isso é natural. Edu se recusa a vestir uma casaca no casamento. Yvete gosta da sugestão de Helena de fazer uma surpresa para Viriato. Miguel tenta animar Paulo, que está resistindo aos exercícios. Clara se irrita ao encontrar Fred no apartamento e manda que ele devolva a chave, mas não é atendida. Alma está preocupada com estranhos pesadelos que anda tendo. Pedro e Cíntia marcam um encontro no café da livraria e ele é extremamente grosseiro com Miguel. Helena prepara o jantar para Miguel. Yvete se veste de maneira escandalosa, com piteira e meias pretas para surpreender Viriato.

Resumo de Laços de Família – capítulo 95 – sexta-feira, 15/01

Miguel e Helena brindam. Yvete, que quer ser chamada de Mimi, excita Viriato. Helena prepara o drink Casablanca para Miguel. Maurinho avisa que Simone vai ter que ajudá-lo, ou contará tudo para Capitu. Morangos, chantilly, gelo – vale tudo entre Mimi e Viriato, que embarca na fantasia. Yvete comemora: conseguiram. Alma fica atenta à saúde de Camila. Pedro consola Íris, que chora de saudades dos pais, mas se irrita quando ela insiste em dizer que é apaixonada por ele. Yvete aconselha Viriato a continuar o tratamento. Simone ameaça Orlando, que se irrita e fala até em matar. Edu chega no meio do jantar de Miguel e Helena. Camila se preocupa em atrapalhar a vida de todos.

