Sessão da Tarde de hoje vai passar ‘Virada Radical’ (21/01)

A Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021, vai exibir o filme “Virada Radical”, a partir das 15 horas (Horário de Brasília).

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje?

O filme da Sessão da Tarde de hoje é o “Virada Radical”, que conta a história de Haley Graham, uma ex-ginasta que virou delinquente juvenil que, depois de muitos desentendimentos com a lei, é forçada a se inscrever em uma academia de ginástica de elite, a VGA em Houston, Texas, dirigida pelo lendário ginasta olímpico Burt Vickerman .

Mas a rebelde Haley não é bem-vinda na academia pelos outros adolescentes ginastas que a desprezam por abandonar sua equipe olímpica júnior anos antes, durante uma competição que lhes custou a medalha de ouro. Mas Haley também não é uma pessoa dócil e faz todo o possível para provocar conflitos com as outras garotas. Vickerman assume a responsabilidade de treinar Haley à sua própria maneira para fazê-la reconquistar o respeito próprio pela vaga da VGA no Nacional de Ginástica.

Mais informações do filme da Sessão da Tarde de hoje:

Título Original Stick It!

Elenco Jeff Bridges, Missy Peregrym, Vanessa Lengies, Jon Gries, Gia Carides, Julie WarnerDubladores Burt Vickerman: Marcelo Pissardini/ Haley Graham: Melissa Garcia/ Joanne Charis: Tatiane Keplmair/ Mina Hoyt: Jussara Marques/ Stussy: Wendel Bezerra/ Susie Mack: Adriana PissardiniDireção Jessica Bendinger

Nacionalidade Americana

Gênero Drama

Corujão I – Golpe de Mestre, às 01:50

A unidade de crime financeiro da Coréia do Sul lança uma caçada a um vigarista envolvido em uma fraude financeira em todo o país, depois que ele foge do dinheiro e assume uma nova identidade.