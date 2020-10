Um marido infeliz tenta arrumar um amante para a esposa e com isso acabar com seu casamento, mas o plano produz consequências inesperadas. Assista na Sessão da tarde de hoje.

Após o Jornal Hoje, a “Sessão da Tarde” desta quinta-feira, dia 22/10, a TV Globo exibe o filme “Um Namorado Para Minha Mulher” (2014), que tem uma duração original total de 1h40.

Qual o filme da sessão da tarde de hoje?

Na trama da sessão da tarde de hoje – uma refilmagem do argentino Um Namorado Para Minha Esposa (2008) –, Chico (Caco Ciocler) é um cidadão de bem que, no entanto, depois de 15 anos de casamento, não aguenta mais a postura reclamona da mulher, Nena (Ingrid Guimarães). Sem coragem de pedir o divórcio, ele decide contratar um sedutor profissional, o tal Corvo, para conquistar a própria esposa e, assim, não ter que lidar com o ônus do fracasso da relação. Mas o plano produz consequências inesperadas

Título Original: Um Namorado Para Minha Mulher

Elenco: Caco Ciocler; Ingrid Guimarães; Domingos Montagner; Paulo Vilhena; Direção Julia Rezende;

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia

Classificação Indicativa da sessão da tarde de hoje: Não recomendado para menores de 12 anos

Já a partir das 2h25 da madruga de sexta, começa mais um episódio de ‘Perception: Truques da Mente’ começa a ser exibida a partir da próxima quarta-feira, dia 1º de abril, na tela da Globo.

O drama policial americano criado por Kenneth Biller e Mike Sussman conta a história de Daniel Pierce (Eric MacCormac), um talentoso, excêntrico e paranoico neurocientista e professor que conhece a fundo a mente e os comportamentos humanos. Ao lado de Kate Moretti (Rachael Leight Cook), uma antiga estudante sua que agora trabalha no FBI, ele irá ajudar na resolução dos mais diversos crimes.

O elenco da série também conta com Arjay Smith, Kelly Rowan, LeVar Burton e Scott Wolf, entre outros.

Com 15 episódios, a terceira temporada da série será exibida após o ‘Jornal da Globo’.