Sessão da Tarde de hoje (27/10): Globo vai passar ‘Ela é Poderosa’

Após o Jornal Hoje, a Sessão da Tarde de hoje, terça-feira, dia 27/10, vai exibir o filme “Ela é poderosa” (2007), com Jane Fonda, a partir das 14h45 (horário de Brasília). O filme tem uma duração original total de 1h53.

Mãe filha não se dão bem. Com as diferenças muito afloradas as duas tem tido muitos problemas de convivência. Sem saber o que fazer, a mãe decide levar a filha para uma temporada na casa da avó linha dura.

Qual o filme da sessão da tarde de hoje?

Rachel é uma adolescente problemática, que vive dando trabalho para sua mãe, Lilly. Sem saber o que fazer com a filha, Lilly decide ir para a casa de sua mãe, Georgia, uma mulher inflexível, que segue regras rígidas de moral, bons costumes e trabalho duro. Juntas, Georgia, Lilly e Rachel descobrem antigos segredos de família e reatam os laços que foram, um dia, quebrados.

Mais informações sobre a sessão da tarde de hoje:

Título Original da Sessão da Tarde de hoje: Georgia Rule

Elenco Jane Fonda, Lindsay Lohan, Felicity Huffman, Dermot Mulroney, Cary Elwes, Garrett HedlundDubladores Georgia: Rosa Maria Baroli / Rachel: Fernanda Bullara / Lilly: Adriana Pissardini / Simon: Sérgio Moreno / Harlan:: Hermes Baroli / Arnold:: Marcelo Pissardini / Sam:: Bruno Camargo

Direção Garry Marshall

Nacionalidade Americana

Gênero Comédia romântica

