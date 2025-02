Sessão da Tarde de hoje exibe Encanto (27/2)

Nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, o público vai assistir na Sessão da Tarde hoje o sucesso o filme Encanto, de 2021. A animação da Disney será exibida a partir das 15h25 (horário de Brasília), depois da novela História de Amor.

Qual filme vai passar hoje na Sessão da Tarde hoje?

Filme escolhido para a Sessão da Tarde nesta quinta-feira, Encanto acompanha Mirabel, uma garota que vive com a família nas montanhas da Colômbia em um lugar encantado chamado Encanto. A magia do Encanto abençoou todas as crianças da família Madrigal com um dom único, exceto Mirabel. No entanto, ela logo se torna a última esperança dos Madrigal quando descobre que a magia em torno do Encanto agora está em perigo.

O filme foi amado por críticos e fãs, ganhando um Oscar de Melhor Filme de Animação. Ele tem uma pontuação de 92 por cento no Rotten Tomatoes e arrecadou US$ 261,3 milhões em todo o mundo contra um orçamento de US$ 120–150 milhões, provando ser um sucesso comercial. O filme acumulou bilhões de horas de exibição no streaming.

Assista ao trailer: