Sessão da tarde de hoje exibe ‘Uma Razão Para Vencer’

A Sessão da Tarde de hoje, terça-feira, dia 08/03/22, vai exibir o drama “Uma Razão Para Vencer”. O filme que a Globo vai passar começa após a novela O Cravo e a Rosa, por volta das 15h30.

The Miracle Season é um filme de 2018 dirigido por Sean McNamara e estrelado por Erin Moriarty, Helen Hunt, William Hurt e Danika Yarosh. O filme é baseado na história real da equipe de vôlei da Iowa City West High School após a morte repentina do coração e líder da equipe, Caroline Found, em 2011 .

Horário da Sessão da Tarde hoje

O filme de hoje da Sessão da Tarde, terça-feira, 08 de maço, está marcado para começar às 15h30 (horário de Brasília), segundo a programação oficial da TV Globo.

No filme, um acidente de moto vitimiza uma jovem estudante e estrela do time de vôlei da escola. Próximo ao campeonato estadual, a treinadora Kathy tenta incentivar as outras alunas a participarem dos jogos. Desmotivadas, as meninas entram na competição e se surpreendem com o poder do trabalho em equipe.

Informações do filme da Sessão da Tarde hoje

Título Original The Miracle Season

Dubladores Alfredo Martins;Cecilia Lemes; Flora Paulita; Gabriela Milani; Tarsila Amorim

Direção Sean Mcnamara

Nacionalidade Americana

Gênero Drama

Elenco

Danika Yarosh

Erin Moriarty

Helen Hunt

Tiera Skovbye

William Hurt

Veja o trailer do filme da Sessão da tarde de hoje:

Programação Rede Globo – 08/03/2022

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo E A Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Uma Razão Para Vencer

17:10 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

18:30 Além da Ilusão

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:35 Big Brother Brasil 22

23:55 Profissão Repórter

00:35 Jornal da Globo

01:25 Conversa com Bial

02:05 Corujão I – Limite Vertical

Quarta-feira, 09/03/2022

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo E A Rosa

15:30 Sessão da Tarde – O Amor Não Tira Férias