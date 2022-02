Sessão da Tarde dessa semana 2022: programação de 7/2 a 11/2

Longas-metragens vão ao ar no horário vespertino da emissora

A Sessão da Tarde dessa semana vai exibir animações, romances e dramas. O filmes vão ao ar de segunda a sexta-feira, logo após a exibição de O Cravo e a Rosa. Abaixo, veja a programação completa.

Segunda-feira, 7 de fevereiro – Sessão da Tarde dessa semana

A semana da Sessão da Tarde 2022 começa com Ratatouille (2007). A animação conta a história de um ratinho que se une a um jovem para realizar o sonho de se tornar um chef de cozinha. Juntos, preparam excelentes pratos, mas precisam ficar de olho no chefe do restaurante que sempre quer separá-los.

Título Original: Ratatouille

Direção Brad: Bird/Jan Pinkava

Nacionalidade: Americana

Gênero: Animação

Horário: 15h25

Terça-feira, 8 de fevereiro – Simplesmente Complicado

Na terça, é a vez de Simplesmente Complicado (2009). Jane e Jake, um casal divorciado que possuem três filhos juntos, se reencontram em uma formatura e passam a ter um caso. O homem agora é casado com outra mulher, Agness, o que torna sua ex-mulher em amante. Jane também conhecerá Adam, personagem que mexe com seus sentimentos.

Título Original: It’s Complicated

Elenco: Alec Baldwin, Steve Martin, Hunter Parrish, Meryl Streep

Direção: Nancy Meyers

Nacionalidade: Americana

Gênero: Romance

Horário: 15h25

Quarta-feira, 9 de fevereiro – Sessão da Tarde dessa semana

Não haverá exibição. A emissora irã transmitir jogo de futebol.

Quinta-feira, 10 de fevereiro – Em Meus Sonhos

Em Meus Sonhos (2014), Natalie e Nick são duas pessoas que não têm sorte no amor. Cansados da situação, eles vão até uma fonte jogar moedas e pedir pelo amor. Os dois acabam se apaixonando, entretanto precisam correr contra o tempo para concretizar o amor platônico, uma vez que a profecia diz que eles só têm uma semana para ficarem juntos.

Título Original: In My Dreams

Elenco: Antonio Cupo, Joe Massingil, Katharine Mcphee, Mike Vogelq

Direção: Kenny Leon

Nacionalidade: Canadense, americana

Gênero: Romance

Horário: 15h25

Sexta-feira, 11 de janeiro – Sessão da Tarde dessa semana

Para fechar a semana, a sessão da tarde exibe Lanterna Verde (2011). O longa conta a história do super-herói Hal Jordan, conhecido por Lanterna Verde. O protagonista é um piloto de aviões que foge de qualquer responsabilidade, e mantém uma amizade com Carol Ferris.

Título Original: Green Lantern

Elenco: Blake Lively, Temuera Morrison, Ryan Reynolds, Peter Sasgaard, Mark Strong, Jon Tenney

Direção: Martin Campbell

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação

Horário: 15h25

