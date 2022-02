Além da Ilusão elenco: quem é quem na nova novela das seis

Larissa Manoela e Antonio Calloni estão no elenco de Além da Ilusão - Foto: Divulgação/Globo

Trama é de autoria de Alessandra Poggi, com direção artística de Luiz Henrique Rios e direção geral de Luís Felipe Sá

Além da Ilusão, novela das seis que estreia na próxima segunda-feira (7), conta com nomes conhecidos da teledramaturgia em seu elenco. Escrita por Alessandra Poggi, a trama central gira em torno da história de Davi (Rafael Vitti) e Isadora (Larissa Manoela).

Larissa Manoela é quem elenco de Além da Ilusão

A atriz faz a sua estreia na emissora ao viver duas personagens em Além da Ilusão. Na primeira fase da novela, Larissa Manoela é Elisa, filha de Matias (Antonio Calloni) e Violeta (Malu Galli), irmã de Isadora, interpretada quando criança por Sofia Budke. A jovem romântica se apaixona pelo mágico Davi (Rafael Vitti), deixando seu pai furioso.

Na segunda fase da trama, após a morte de Elisa, Manoela assume o papel de Isadora. Já adulta, ela está noiva de Joaquim (Danilo Mesquita), mas se apaixona por Davi após ele deixar a prisão, sem saber sua verdadeira identidade.

Rafael Vitti é Davi no elenco de Além da Ilusão

Davi é um jovem mágico que aprendeu todos os truques que sabe com seu avô. Ele é filho de um rico industrial que perdeu tudo, e sua mãe faleceu quando ele ainda era jovem. Se apaixona por Elisa na primeira fase da trama, mas acaba sendo preso injustamente pela morte dela. Dez anos depois, consegue fugir da prisão e assume outra identidade. Seu caminho cruza com o de Isadora e eles se apaixonam.

Antonio Calloni é Matias Tapajós no elenco de Além da Ilusão

Importante personagem logo na primeira fase, Matias é casado com Violeta (Malu Galli), e pai de Isadora e Elisa O influente juiz fica furioso quando sua filha mais velha (e seu xodó) se envolve com Davi e planeja fugir com ele. Sua vida perde o sentido quando Elisa morre.

Malu Galli é Violeta Tapajós

É casada com Matias, mãe de Elisa e Isadora. Filha de Afonso (Lima Duarte) e irmã de Heloísa (Paloma Duarte). Falta à festa de 18 anos da filha para ir até seu pai, que está prestes a falecer. Acaba conhecendo Eugênio (Marcello Novaes), que lhe propõe uma sociedade numa indústria têxtil.

Olivia Araujo é Augusta dos Santos e Mariah da Penha é Manuela

Trabalha como governanta para a família de Afonso (Lima Duarte). É irmã de Manuela (Mariah da Penha) e dedicou sua vida aos cuidados de Elisa e Isadora. Quando Davi reaparece, é a única que o reconhece e acredita na sua inocência.

Manuela é a irmã mais velha de Augusta e também trabalha para a família. Foi ela quem ajudou a criar Violeta e Heloísa, depois da morte da esposa de Afonso.

Lima Duarte é Afonso

Pai de Violeta e Heloísa, mantém uma relação conflituosa com a filha pois no passado a obrigou a deixar sua filha no orfanato.

Paloma Duarte é Heloísa no elenco de Além da Ilusão

Heloísa é a filha mais nova de Afonso e irmã de Violeta. Se torna uma pessoa amargurada após ser separada da filha recém-nascida pelo próprio pai.

Danilo Mesquita é Joaquim

É o vilão da história. Fica noivo de Isadora com a única intenção de se tornar dono da fazenda e da fábrica de tecelagem. Tenta separar Davi de Isadora.

Bárbara Paz é Úrsula

Mãe de Joaquim, perdeu sua família quando ainda era criança. Recebeu abrigo na casa de Eugênio e se apaixonou por ele.

Marcello Novaes é Eugênio no elenco de Além da Ilusão

Homem trabalhador que oferece uma sociedade para Violeta para montar uma tecelagem em suas terras. O personagem é machista, e de tanto implicar com sua sócia, se apaixona por ela. Não sabe que seu afilhado Joaquim é mau caráter.

Personagens secundários

Na segunda fase da novela, a trama ganha novos personagens para o enredo da história. É o caso de Emília, personagem de Gaby Amarantos, uma mulher que sonha em se tornar uma estrela do rádio. Ela é casada com Cipriano (Cláudio Gabriel), um humilde operário, e mãe de João (Nicolas Parente).

Patrícia Pinho interpreta Fátima, mulher de Benê (Cláudio Jaborandy) e mãe de Olívia (Letícia Pedro/Débora Ozório).

Jayme Matarazzo fica a cargo de interpretar o padre Tenório, grande defensor e amigo dos funcionários da fábrica da família Tapajós.

Elenco completo:

Patrick Sampaio é Artur Batista

Andrea Dantas é Romana de Oliveira Rosa

Guilherme Silva é Onofre Carvalho

Thiago Voltolini é Joaquim (jovem)

Maria Luiza Galhano é Letícia (jovem)

Larissa Nunes é Letícia (segunda fase)

Clara Duarte é Heloísa (jovem)

Vivi Sabino é Madalena

Carla Cristina é Felicidade

Vinicius Pieri é Lorenzo (jovem)

Guilherme Prates é Lorenzo

Luciano Quirino é Abílio

Matheus Dias é Bento

Roberta Gualda é Giovanna

Thayla Luz é Silvana

Fabricio Belsoff é Rafael Antunes

Alex Brasil é Elias Costa

Leia também: Quem canta a abertura da novela Além da Ilusão?