Sessão da Tarde exibe o filme nacional Malasartes e o Duelo com A Morte

O filme da Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira, dia 22/03/22, será o longa nacional “Malasartes e o Duelo com A Morte”. A produção é um convite para quem acompanha a novela Pantanal, já que o elenco traz o ator Jesuíta Barbosa, o Jove. A exibição começara às 15h30 do horário de Brasília.

A semana de filmes na Globo começa com o nacional Malasartes e o Duelo com A Morte, que conta com Júlio Andrade; Jesuíta Barbosa; Leandro Hassum e Isis Valverde.

No filme, Pedro Malasartes é um malandro que, por mais que seja apaixonado por Áurea, não resiste a um rabo de saia. Devendo muito dinheiro a Próspero, irmão de sua amada, Malasartes precisa escapar dele, ao mesmo tempo que prega peças, sempre usando a inteligência, de forma a conseguir alguns trocados. Só que seu padrinho, a Morte em pessoa, tem outros planos para ele.

Quais são os filmes da Sessão da Tarde desta semana?

Confira quais são os filmes da Sessão da Tarde desta semana até sexta-feira, 26 de agosto de 2022.

Terça-feira, 23/08/2022 – Sessão da Tarde

A Minha Garota Para Sempre

Título Original: Forever My Girl

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2018

Diretor: Bethany Ashton Wolf

Elenco: Abby Ryder Fortson;Alex Roe;Jessica Rothe;John Benjamin

Hickey;Peter Cambor;Tyler Riggs

Classe: Romance

Liam é um jogador de futebol americano que deixa sua noiva no altar para tentar carreira na música. Anos depois, ele volta e precisa lidar com as suas decisões.

Quarta-feira, 24/08/2022 – Sessão da Tarde

Insubstituível

Título Original: Irreplaceable

País de Origem: Francesa

Ano de Produção: 2016

Diretor: Thomas Lilti

Elenco: Francois Cluzet; Marianne Denicourt; Félix Moati; Isabelle Sadoyan

Classe: Comédia

Quando o médico de uma área rural fica doente e uma recém-formada chega da cidade para tentar ajudá-lo, ela precisa se adaptar e ganhar a confiança das pessoas.

Quinta-feira, 25/08/2022 – Sessão da Tarde

Os Incríveis

Título Original: The Incredibles

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2004

Diretor: Brad Bird

Elenco: Holly Hunter;Samuel L. Jackson

Classe: Animação

O Sr. e a Sra. Incrível são super-heróis aposentados. O surgimento de um vilão poderoso faz com que eles voltem à ativa, desta vez, com a ajuda de seus filhos.

Sexta-feira, 26/08/2022 – Sessão da Tarde

Fala Sério, Mãe!

Título Original: Fala Sério, Mãe!

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2017

Diretor: Pedro Vasconcelos

Elenco: Ingrid Guimaraes; Marcelo Laham; Larissa Manoela; Cristina Pereira

Classe: Comédia

Ângela, mãe de Maria de Lourdes, está tendo a experiência de guiar sua filha durante a adolescência. A filha sofre com os cuidados excessivos da mãe.

