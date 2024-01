Sessão da Tarde: filmes da semana de 15 a 19 de janeiro

Ainda em clima de férias escolares, os filmes da Sessão da Tarde desta semana foram divulgados pela TV Globo. De 15 a 19 de janeiro, o público vai assistir aventura, animação, fantasia - e cinema nacional também.

Quais os filmes da Sessão da Tarde desta semana?

A semana da Sessão da Tarde começa com a exibição de "Máquinas Mortais" na segunda. Já na terça-feira, 16, a TV Globo coloca na programação o filme infantil "Pets – A Vida Secreta dos Bichos 2". Na quarta, o público vai assistir ao "Arremesso De Ouro", e na quinta-feira assiste "Vai que Cola 2". A semana encerra com "Percy Jackson e o Ladrão De Raios".

Os filmes vão começar às 15h25 (horário de Brasília), logo após Mulheres Apaixonadas.

Sessão da Tarde na segunda-feira, 15 - Máquinas Mortais: Centenas de anos depois de um evento cataclísmico ter destruído a civilização, a misteriosa jovem Hester Shaw surge como a única que pode impedir a cidade de Londres - agora um predador gigante sobre rodas - de devorar tudo no seu caminho. Feroz e ferozmente movida pela memória de sua mãe, Hester une forças com Tom Natsworthy, um pária de Londres, e Anna Fang, uma perigosa fora-da-lei com uma recompensa pela sua cabeça.

Sessão da Tarde na terça-feira, 16 - Pets – A Vida Secreta dos Bichos 2: Explore a vida emocional dos animais de estimação e o vínculo profundo entre eles e as famílias que os amam enquanto Max, Gidget, Snowball e o resto da turma embarcam em novas aventuras e se esforçam para encontrar coragem para se tornarem seus próprios heróis.

Sessão da Tarde na quarta-feira, 17 - Arremesso De Ouro: Em um último esforço para salvar sua carreira, o agente esportivo JB Bernstein (Jon Hamm) planeja encontrar a próxima estrela do beisebol. Ele vai para a Índia para encontrar um jogador de críquete que possa transformar em uma estrela da liga principal. Com a ajuda de um olheiro (Alan Arkin), JB encontra os adolescentes Dinesh (Madhur Mittal) e Rinku (Suraj Sharma), que não têm a menor ideia de beisebol, mas lançam arremessos poderosos. À medida que os meninos se adaptam à vida americana, JB aprende lições valiosas sobre trabalho em equipe e família.

Sessão da Tarde na quinta-feira, 18 - Vai que Cola 2: Muito antes de socializarem na pensão da dona Jô, Jéssica, Ferdinando e Máicol sequer se conheciam. Mas Terezinha decide organizar uma grande feijoada no Morro do Cerol e todos se encontram pela primeira vez, da maneira mais inusitada possível.

Sessão da Tarde na sexta-feira, 19 - Percy Jackson e o Ladrão De Raios: Nos dias de hoje, o adolescente Percy descobre ser semideus, filho de uma mortal com o deus Poseidon. Ainda lutando com os poderes que acaba de descobrir, recai sobre ele a suspeita de roubar o relâmpago de Zeus, a arma mais poderosa do universo. Para provar sua inocência e evitar uma guerra devastadora entre os deuses, ele parte em uma jornada para encontrar o verdadeiro ladrão.

Outros filmes que vão passar esta semana na Globo

Segunda-feira (15/1)

Tela Quente: Pureza - 23h35

Terça-feira (16/1)

O Corujão I exibe Velozes E Furiosos: Desafio Em Tóquio

Quarta-feira (17/1)

Cinema do líder - 23h20

Quinta-feira (18/1)

Não haverá mais filmes além da Sessão da Tarde, apenas o Comédia na Madrugada.

Sexta-feira (19/1)

Corujão I - Pecado Original e Corujão II - O Beijo no Asfalto

Leia também

Que filme passou na Sessão da Tarde quando eu nasci?