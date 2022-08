É possível saber que filme passou na Sessão da Tarde quando eu nasci. Uma ferramenta criada por fãs da Rede Globo reúne todos os títulos exibidos no horário vespertino do canal nos quase 50 anos, catalogados por ano, mês e dia de exibição. Saiba como ver o seu.

Além de servir para saber qual filme passou quando você nasceu, a lista do Fandom revela quantas vezes clássicos como Ghost, Esqueceram de Mim e Meu Primeiro Amor passaram no programa.

Como ver que filme passou na Sessão da Tarde quando eu nasci

A Sessão da Tarde marcou diversas gerações ao longo dos 48 anos consecutivos no ar, que assistiram dezenas de vezes o clássico “A Lagoa Azul” ou “Ghost”, que teve recorde de reprises na faixa de filmes da Rede Globo. Mas você tem ideia filme passou na Sessão da Tarde no dia do seu nascimento? O TV Globo Fandom promete te dar a resposta.

O site é alimentado por fãs da emissora e traz uma seleção de filmes de acordo com o dia exibição. No dia 21 de maio de 1991, por exemplo, a emissora exibiu o super clássico “Top Gun: Ases Indomáveis”.

Também ficou curioso? Para saber que filme passou na Sessão da Tarde quando eu nasci é só seguir esse passo a passo aqui:

1 – Acesso o o portal da TV Globo Fandom no navegador de seu celular ou no computador. Logo na primeira página, um índice será aberto com todos os meses e anos desde 1974, quando a Sessão da Tarde começou a ser exibida.

2- Em seguida, vá até o índice localizado no canto esquerdo da tela e localize o seu ano de nascimento. A lista começa em 2022 e vai até 1974. Para ver todos os anos, role a tela para baixo até encontrar o ano de seu nascimento.

3 – Depois de localizar o ano, clique no mês de seu nascimento. A página será redirecionada para a lista de filmes que foram exibidos em todos os dias daquele mês específico.

Além dos longas-metragens, o catálogo também mostra as edições especiais, como as atrações que passaram durante as férias escolares, filmes inéditos e todas as vezes que o programa não foi exibido, como nos anos em que houve Copa do Mundo ou outros eventos importantes para o Brasil.

Sessão da Tarde vai acabar?

Conforme antecipado pelo Notícias da TV, a Sessão da Tarde saia do ar em 2023. Apesar de receber com uma boa média de público de O Cravo e a Rosa, não consegue segurar a mesma média de pontos no ibope, o que tem prejudicado Vale a Pena Ver De Novo.

Ainda de acordo com a publicação, há a possibilidade da Globo estrear um programa de variedades na grade vespertina ou esticar programas já existentes, como o Globo Esporte e o Jornal Hoje.

Ainda não há nada oficializado e a Globo deve bater o martelo até o final do ano, e só assim decidir o futuro da Sessão da Tarde. Em junho, a colunista Carla Bittencourt adiantou uma possível volta do Video Show nas tardes da emissora, programa sobre os bastidores das produções da Globo extinto em 2019.

Qual foi o primeiro filme que passou na Sessão da Tarde?

De acordo com o TV Globo Fandom, os primeiros filmes que foram exibidos na Sessão da Tarde foram Oito e Meia (1963), para os espectadores de São Paulo, e Os Perigos de Paulina (1967), no Rio de Janeiro.

Oito e Meia é um filme italiano dirigido por Federico Fellini que estreou em 14 de fevereiro de 1963. O longa-metragem conta a história de Guildo Anselmi (Marcello Mastroianni), um famoso cineasta que está em crise ao sofrer um bloqueio artístico. Ele decide se internar em uma terma para buscar tratamento e inspiração, mas não consegue se livrar da pressão de sua equipe e família, que se juntam a ele no hotel. Sem solução, ele começa a mergulhar em suas memórias de infância e fantasias.

Já Os Perigos de Paulina foi lançado 2 de agosto de 1967 sob direção de Herbert B. Leonard e Joshua Shelley, e foi inspirado no seriado de mesmo nome. Considerado um dos filmes mais ‘cults’ da sessão da tarde, a protagonista Paulina (Pamela Austin) passa boa parte da trama tentando escapar de situações ridículas ao lado de George (Pat Boone).