Sessão da Tarde da semana: filmes de 11 a 15 de março de 2024

A programação da Sessão da Tarde da semana entre de 11 a 15 de março traz filmes para toda a família. A grade dos próximos dias inclui a exibição do clássico "Marley e Eu", além de outros títulos de comédia, aventura e romance. Confira a grade completa.

Segunda-feira, Malévola: Dona do Mal - Sessão da Tarde da semana

O filme de segunda-feira da Sessão da Tarde é Malévola, um clássico da Disney com Angelina Jolie. Neste longa, Malévola viaja para um grande e antigo castelo para celebrar o casamento da jovem Aurora com o Príncipe Phillip. Enquanto está lá, ela conhece a futura sogra de Aurora – uma rainha conivente que trama um plano tortuoso para destruir as fadas da terra. Na esperança de detê-la, Malévola une forças com um guerreiro experiente e um grupo de párias para combater a rainha e seu poderoso exército.

Diretor: Joachim Rønning

Produtor: Joe Roth , Angelina Jolie , Duncan Henderson

Escritor: Linda Woolverton , Noah Harpster , Micah Fitzerman-Blue

Data de lançamento (cinemas): 18 de outubro de 2019

Bilheteria (bruto EUA): US$ 113,9 milhões

Terça-feira, Uma Pitada De Sorte - Sessão da Tarde da semana

A programação vespertina da TV Globo continua na terça-feira com o filme nacional Uma Pitada de Sorte. Pérola é animadora de festa infantil, mas sonha em se tornar uma chef. Para isso, ela também trabalha em um restaurante. Até que surge uma oportunidade e sua vida começa a mudar.

O elenco conta com os atores Fabiana Karla, Jandira Martini, Mouhamed Harfouch e mais.

Quarta-feira, O Impossível

No meio da semana, a Sessão da Tarde vai passar O Impossível. O filme conta a história de uma família de turistas que tenta sobreviver ao tsunami que atingiu o sudeste asiático em 2004. Após a tragédia, a mãe, junto ao seu filho mais velho, tenta reencontrar o marido e seus filhos pequenos.

Elenco: Naomi Watts, Ewan Mcgregor e Tom Holland

Direção: Juan Bayona

Nacionalidade: Espanhola

Quinta-feira, Marley & Eu - Sessão da Tarde da semana

Prepare o lencinho que a Sessão da Tarde de quinta-feira vai exibir Marley e Eu, um sucesso das telinhas. Os recém-casados ​​John e Jenny Grogan (Owen Wilson, Jennifer Aniston) deixam para trás o nevado Michigan e se mudam para a Flórida, onde compram sua primeira casa e encontram empregos em jornais concorrentes.

Logo depois, os Grogans adotam Marley, um adorável filhote de Labrador amarelo. Mas Marley logo se torna um punhado travesso. Ainda assim, mesmo quando está destruindo os móveis e sendo reprovado na escola de obediência, ele sempre consegue extrair o que há de melhor em John, Jenny e sua crescente família.

Elenco: Owen Wilson; Jennifer Aniston; Eric Dane; Alan Arkin

Dubladores: Élida L'astorina; Ettore Zuim; Alexandre Marconato; Luiz Carlos De Moraes;

Direção: David Frankel

Sexta-feira, Ghostbusters: Mais Além

Em Ghostbusters: Afterlife, quando uma mãe solteira e seus dois filhos chegam a uma pequena cidade, eles começam a descobrir sua conexão com os caça-fantasmas originais e o legado secreto que seu avô deixou para trás.

Gênero: Comédia, Fantasia, Aventura

Idioma Original: Inglês

Diretor: Jason Reitman

Produtor: Ivan Reitman

Roteiro: Gil Kenan , Jason Reitman

Data de lançamento (cinemas): 19 de novembro de 2021 Largo

Data de lançamento (transmissão): 10 de janeiro de 2022

Bilheteria (bruto EUA): US$ 128,8 milhões

Tempo de execução: 2h 4m

