Sessão da Tarde hoje exibe filme da Xuxa: Uma Fada Veio Me Visitar

Sessão da Tarde hoje exibe filme da Xuxa: Uma Fada Veio Me Visitar

A programação da Sessão da Tarde desta segunda-feira, 12 de outubro, Dia das Crianças, traz o filme brasileiro Uma Fada Veio Me Visitar, estrelado por Xuxa Meneghel. A comédia acompanha uma fada que precisa cumprir uma missão inusitada: transformar duas adolescentes que se detestam em melhores amigas. A exibição está prevista para as 16h, na TV Globo.

Qual é o filme da Sessão da Tarde hoje?

O filme escolhido pela Globo para o Dia das Crianças é Uma Fada Veio Me Visitar, uma comédia nacional que mistura fantasia, amizade e situações divertidas. A produção é protagonizada por Xuxa, que interpreta a Fada Tatu, uma personagem que precisa se adaptar a um mundo bastante diferente daquele que conhecia.

Na história, a fada passou quatro décadas congelada e, ao despertar, recebe a missão de aproximar Luna, vivida por Tontom Périssé, e Lara, interpretada por Vitória Valentim. As duas adolescentes não se suportam, mas precisam aprender a conviver para que o plano dê certo.

Para cumprir sua tarefa, a Fada Tatu precisa encontrar uma maneira de transformar a rivalidade entre as garotas em uma amizade verdadeira. O desafio, porém, vai além de lidar com as diferenças entre as adolescentes: depois de passar 40 anos congelada, ela também precisa entender os costumes e as tecnologias do século 21.

Roupas modernas, celulares e mudanças no comportamento dos jovens fazem parte das situações cômicas enfrentadas pela personagem. Entre confusões e tentativas de aproximação, a trama aborda temas como respeito, convivência e amizade.

Lançado em 2023, o longa é uma opção de entretenimento para toda a família no feriado de 12 de outubro, com uma história que combina humor e fantasia.

Aproveite para ver a programa da sessão da tarde da semana.