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Sessão da Tarde da semana: veja os filmes de 12 a 16 de outubro de 2026

Confira os filmes da Sessão da Tarde desta semana

Escrito por Anny Malagolini
sessão da tarde da semana Minha Mãe É uma Peça Minha Mãe É uma Peça - Foto: reprodução
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Entre os dias 12 e 16 de outubro, a TV Globo exibe cinco produções que passam por temas como adoção, conflitos familiares, fé, solidariedade e responsabilidade. Confira a programação da Sessão da Tarde desta semana que inclui uma comédia brasileira protagonizada por Paulo Gustavo.

Segunda-feira (12/10): Família em Construção

A semana começa com Família em Construção, filme que acompanha uma mulher diante de uma mudança capaz de transformar sua vida. Fabiana trabalha como árbitra de boxe e decide adotar Dudu, um menino de 12 anos que enfrenta dificuldades para encontrar estabilidade e construir vínculos afetivos.

A decisão coloca os dois diante de uma convivência cheia de descobertas. Fabiana precisa aprender a lidar com as necessidades de uma criança que já tem sua própria história, enquanto Dudu encara o desafio de confiar em uma nova figura adulta.

A mudança também afeta a relação da protagonista com o próprio pai, um ator frustrado com a carreira. Ao se reaproximar dele, Fabiana passa a lidar com questões familiares que ficaram mal resolvidas e percebe que formar uma família envolve mais do que oferecer uma casa e cuidados materiais.

A produção apresenta uma perspectiva sobre a adoção que foge da ideia de que os laços familiares surgem automaticamente. A convivência exige adaptação, paciência e disposição para compreender as diferenças entre as pessoas.

Com uma trama centrada em três personagens de gerações distintas, Família em Construção abre a semana com uma história sobre afeto, pertencimento e a possibilidade de construir relações fora dos modelos tradicionais.

Terça-feira (13/10): A Ressurreição de Gavin Stone

Na terça-feira, a Sessão da Tarde exibe A Ressurreição de Gavin Stone, comédia americana lançada em 2017. A história acompanha Gavin, interpretado por Brett Dalton, um ex-astro infantil que vê a carreira perder espaço depois de uma sequência de problemas pessoais.

Após se envolver em uma confusão, ele é condenado a prestar serviço comunitário em uma igreja. A experiência o coloca em um ambiente distante da vida de celebridade que conheceu na infância e o obriga a conviver com pessoas que não se impressionam com sua antiga fama.

A oportunidade de voltar aos holofotes aparece quando Gavin descobre que a igreja prepara uma peça sobre a Paixão de Cristo. Interessado no papel principal, ele decide fingir que é cristão para convencer os responsáveis pela montagem de que pode interpretar Jesus.

O plano parece uma maneira conveniente de conseguir o que deseja, mas a participação nos ensaios acaba criando situações inesperadas. À medida que se aproxima dos integrantes da comunidade, Gavin passa a enfrentar questões que vão além da busca por um novo trabalho.

Dirigido por Dallas Jenkins, o longa também tem Neil Flynn no elenco. A comédia combina situações constrangedoras com reflexões sobre honestidade, fé e amadurecimento. O conflito central está na diferença entre a imagem que Gavin tenta vender e a pessoa que ele realmente é.

Quarta-feira (14/10): Minha Mãe É uma Peça – O Filme

A quarta-feira reserva espaço para o humor de Paulo Gustavo em Minha Mãe É uma Peça – O Filme, comédia de 2013 que levou às telas uma das personagens mais populares do ator: Dona Hermínia.

Divorciada e bastante presente na vida dos filhos, Marcelina e Juliano, Hermínia tem o hábito de acompanhar de perto a rotina dos dois. Ela dá opiniões, faz cobranças e tenta resolver os problemas da família, mesmo quando ninguém pede sua ajuda.

O excesso de preocupação, porém, acaba provocando atritos. Quando percebe que os filhos a consideram uma mãe inconveniente, Hermínia fica magoada e decide sair de casa. Na companhia da tia Zélia, ela encontra espaço para desabafar, relembrar experiências e pensar sobre a própria vida.

Grande parte da graça do filme vem de situações familiares reconhecíveis: as perguntas indiscretas, as reclamações sobre os hábitos dos filhos e a dificuldade de aceitar que eles estão crescendo. Paulo Gustavo construiu a personagem a partir de observações sobre comportamentos e relações familiares, apostando em um humor que mistura exagero e identificação.

Dirigido por André Pellenz, o filme também conta com Ingrid Guimarães, Herson Capri e Mariana Xavier no elenco. O sucesso da produção deu origem a continuações e consolidou Dona Hermínia como uma personagem marcante da comédia nacional.

Por trás das discussões e das situações absurdas, a história trata de uma questão comum a muitas famílias: como encontrar um equilíbrio entre o cuidado dos pais e a independência dos filhos.

Quinta-feira (15/10): 5000 Cobertas

Na quinta-feira, a programação muda de tom com 5000 Cobertas, drama americano de 2022 protagonizado por Anna Camp e Carson Minnear. O filme acompanha uma mulher e seu filho depois que o marido e pai da criança desaparece em meio a uma crise de saúde mental.

Sem saber exatamente como ajudá-lo, os dois iniciam uma busca que os leva às ruas. A procura não envolve apenas encontrar o homem, mas também compreender a situação que o levou a desaparecer e as dificuldades enfrentadas por pessoas em condições semelhantes.

Durante essa jornada, mãe e filho passam a oferecer cobertores a pessoas em situação de vulnerabilidade. O gesto, inicialmente ligado à tentativa de ajudar quem enfrenta o frio e a falta de abrigo, ganha proporções maiores e mobiliza outras pessoas da comunidade.

O título faz referência à dimensão dessa iniciativa solidária. A história mostra como uma ação simples pode despertar a atenção para problemas sociais que muitas vezes permanecem fora do cotidiano de quem não os vivencia diretamente.

Dirigido por Amin Matalqa, o longa tem como ponto de partida uma história inspirada em acontecimentos reais. A produção aborda saúde mental, falta de moradia e solidariedade sem deixar de lado o impacto emocional que uma crise familiar pode provocar.

A busca pelo marido é o fio condutor da narrativa, mas o caminho percorrido pela protagonista também revela a capacidade de transformar uma experiência dolorosa em uma iniciativa de ajuda ao próximo.

Sexta-feira (16/10): Patrick

Para encerrar a semana, a Sessão da Tarde apresenta Patrick, comédia britânica de 2018 dirigida por Mandie Fletcher. A protagonista é Sarah, interpretada por Beattie Edmondson, uma jovem que já enfrenta dificuldades para organizar a própria vida quando recebe uma herança inesperada: Patrick, o cachorro de sua avó.

Sarah não está preparada para cuidar de um animal e tampouco considera que essa seja a melhor hora para assumir uma nova responsabilidade. Patrick, por sua vez, não facilita a adaptação. O cão tem uma personalidade travessa e passa a interferir diretamente na rotina da nova tutora.

A convivência rende confusões e situações cômicas, mas também força Sarah a sair da própria zona de conforto. Entre os contratempos provocados pelo cachorro, ela precisa rever prioridades e aprender a lidar com as mudanças que surgem quando outra vida depende de seus cuidados.

A produção utiliza a relação entre a jovem e o animal para explorar temas como amadurecimento, afeto e responsabilidade. Em vez de apresentar uma transformação instantânea, a trama acompanha a maneira como a convivência vai alterando o comportamento da protagonista.

Além de Beattie Edmondson, o elenco conta com Ed Skrein, Tom Bennett, Emily Atack, Jennifer Saunders, Cherie Lunghi e Rupert Evans.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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