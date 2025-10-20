Sessão da Tarde hoje exibe o filme Hitch – Conselheiro Amoroso

A TV Globo traz na Sessão da Tarde desta se-feira, dia 20 de outubro, um clássico das telinhas: o filme Hitch – Conselheiro Amoroso, protagonizado pelo ator Will Smith. O longa deve começar a passar na TV Globo às 15h40 (horário de Brasília).

Qual o filme da Sessão da Tarde hoje?

“Hitch” é uma comédia romântica estrelada por Will Smith, que interpreta Alex “Hitch” Hitchens, um consultor profissional de relacionamentos. No competitivo mundo dos encontros em Nova York, onde o amor parece depender de segundos e olhares, Hitch é o homem certo para transformar desastres amorosos em finais felizes. Ele entende o que chama a atenção das mulheres, o que dizer e, principalmente, o que não dizer.

Algumas de suas táticas dariam uma boa comédia muda, como na sequência inicial “Encontro Fofo”, em que um homem “salva” o cachorro de uma mulher para conquistar sua atenção. Outras exigem mais sutileza e leitura emocional. E há também, claro, os grandes gestos dramáticos, típicos das comédias românticas.

O cliente mais desafiador de Hitch é Albert (Kevin James), um contador tímido e desajeitado apaixonado por Allegra (Amber Valletta), uma mulher rica e influente. A relação entre eles parece impossível – até que Albert, indignado em uma reunião, questiona os conselhos de investimento dela e pede demissão na frente de todos. O gesto chama a atenção de Allegra, que vê nele sinceridade e coragem. A partir daí, Hitch entra em ação para transformar Albert em alguém confiante e digno de um encontro.

Enquanto isso, a vida amorosa do próprio Hitch começa a desandar. Ele se envolve com Sara (Eva Mendes), uma jornalista de coluna de fofocas que não se deixa enganar facilmente. Nenhuma de suas táticas funciona com ela, talvez porque Sara enxergue alguns lances à frente, talvez porque Hitch, pela primeira vez, esteja realmente apaixonado.

“Hitch” não é uma revolução no gênero, mas se apoia no carisma de Will Smith e Kevin James para funcionar. Amber Valletta entrega uma Allegra encantadora, e Eva Mendes brilha como a mulher que desafia o galã. A química entre o elenco sustenta o filme, que cumpre bem a proposta de divertir e aquecer corações.

O longa não chega a ser memorável, mas tem o mérito de oferecer uma comédia romântica leve, divertida e despretensiosa, perfeita para um Dia dos Namorados no sofá. A ideia do “Doutor dos Encontros” é boa e, por um tempo, o filme até parece revelar algo novo sobre as dinâmicas entre homens e mulheres. Pena que o roteiro perca fôlego no terceiro ato, justamente quando o doutor deveria provar que entende mesmo de amor.

Veja outros filme da sessão da tarde da semana