Confira os filmes da Sessão da Tarde da semana de 20 a 24 de outubro

Confira os filmes da Sessão da Tarde da semana de 20 a 24 de outubro

Entre os dias 20 e 24 de outubro de 2025, a Sessão da Tarde promete muita diversão e emoção com uma seleção de filmes de comédia e drama para toda a família. As exibições vão ao ar na TV Globo, logo após a reprise de Terra Nostra; confira a programação completa e prepare a pipoca!

Hitch, o conselheiro amoroso

Hitch tem um emprego nada convencional: ele ajuda homens a conquistar as mulheres de seus sonhos, mantendo um sigilo total com relação a seus clientes. Quando conhece uma intrigante jornalista, Hitch decide correr o risco e conquistá-la mesmo que isso lhe custe sua identidade. Filme com Will Smith, Eva Mendes, Kevin James.

Doze é Demais

Remake do filme Doze é Demais – comédia de 2003 -, conta a história da família Baker, que se constitui após o casamento de um pai e uma mãe solos. Eles agora precisam lidar com o caos de seus 10 filhos morando juntos. Nessa casa diversa de 12 pessoas, o desafio é lidar com o dia-a-dia agitado e a vida doméstica, enquanto ainda administram os negócios da família.

Um Milagre Inesperado

Após um trágico acidente, uma mulher encontra forças para viver quando sua família resgata e cuida de um pássaro ferido. O elenco tem Naomi Watts, Rachel House, Jacki Weaver, Andrew Lincoln.

Nossa Vida com Cães

Cachorros adoráveis começam a influenciar as carreiras, amizades e relacionamentos de uma âncora de telejornal, um passeador de cães, um empresário e outras pessoas em Los Angeles. Os atores são: Adam Pally, Eva Longoria, Nina Dobrev, Rob Corddry, Tone Bell, Vanessa Hudgens.

Jumanji

Clássico na área: após perderem os pais, os irmãos Judy e Peter se mudam para uma nova casa. Lá, eles encontram Jumanj, um antigo jogo de tabuleiro, e, sem querer, acabam libertando Alan. Desaparecido desde criança, Alan estava preso no tabuleiro mágico há mais de vinte anos. Agora, para mantê-lo do lado de fora, o grupo deve jogar e terminar o que foi começado décadas atrás.