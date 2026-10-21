Sessão da Tarde hoje exibe Um Laço de Amor com Chris Evans

Sessão da Tarde hoje exibe Um Laço de Amor com Chris Evans

A Sessão da Tarde desta quarta-feira, dia 21, exibe Um Laço de Amor (Gifted), drama norte-americano estrelado por Chris Evans e Mckenna Grace. A transmissão está prevista para as 15h50, na TV Globo. Dirigido por Marc Webb, o longa aborda os desafios de criar uma criança com habilidades intelectuais extraordinárias sem privá-la de experiências comuns da infância.

Qual é a história de Um Laço de Amor?

Após a morte da irmã, Frank Adler (Chris Evans) assume a criação da sobrinha Mary (Mckenna Grace). A menina de sete anos demonstra um talento incomum para a matemática, mas o tio deseja que ela frequente uma escola regular e tenha uma rotina semelhante à de outras crianças.

A situação muda quando Evelyn (Lindsay Duncan), avó de Mary, passa a defender uma educação voltada ao desenvolvimento das habilidades da neta. Para ela, o potencial da garota deve ser aproveitado ao máximo.

As divergências entre os dois adultos se transformam em uma disputa pela guarda da menina. Enquanto Frank tenta preservar a infância da sobrinha, Evelyn aposta em um caminho acadêmico mais rigoroso.

Além de Chris Evans e Mckenna Grace, o filme reúne nomes conhecidos do cinema norte-americano: Octavia Spencer interpreta Roberta, amiga e vizinha de Frank, enquanto Jenny Slate vive Bonnie, professora que identifica as capacidades matemáticas de Mary. Lindsay Duncan completa o núcleo central como Evelyn.

O roteiro foi escrito por Tom Flynn. Marc Webb, que também dirigiu 500 Dias com Ela e O Espetacular Homem-Aranha, comandou a produção lançada em 2017.

A exibição de Um Laço de Amor está prevista para 15h50 desta quarta-feira (21), na TV Globo. A grade pode sofrer alterações conforme a programação da emissora.

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